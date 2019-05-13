Про заборону домашніх сонячних електростанцій

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Завтра регламентний комітет Верховної Ради буде розглядати Постанови про скасування результатів голосування законопроекту 8449-д

Є три відповідні зареєстровані Постанови депутатів Войціцькоі, Левченко та Корнацького. Попередньо засідання планується на 9 ранку.

Цей законопроект 8449-д заборонив «зелений» тариф для новозбудованих дрібних домашніх СЕС на землі, але дозволив крупні промислові СЕС запускати по найвищому у Європі «зеленому» тарифу до 2020 року. А якщо є підписаний попередній договір із Енергоринком, то і після 2020 року без аукціонів (такі договори є майже у всіх).

Таке рішення показове і по суті, і по формі.

По суті.

Для олігархів якомога довше відтягують зниження зелених тарифів. Посилаються на необхідність стабільного привабливого інвест клімату, коли це у інтересах крупних гравців. Але негайно, «сьогодні-на-завтра ранок» заборонили будівництво на землі дрібних домашніх СЕС (які у загальній сукупності вже потрохи стають конкурентами крупних). Це очевидно, явно та грубо несправедливо - далі можна не обговорювати.

По формі.

Ці заборони були внесені поправкою 24 (О.Домбровський). Спочатку при підтверджені вона набрала лише 85 голосів та була відхилена. Але у кінці розгляду цього законопроекту спікер парламенту Парубій пішов на жорстке та досить безпрецедентне порушення регламенту.

Парубій ще раз поставив на підтвердження правку 24, але вже навіть не окремо, а у пакеті із деякими іншими правками (а кожна окрема правка має голосуватися окремо). Таким чином, ця правка була поставлена на голосування із зокрема правками депутата Мартовицького (Оппоблок, екс-директор ДТЕК Павлоградвугілля), які пропонували більш повільне зниження тарифів для крупних станцій сонця та вітру.

Це створило олігархічний консенсус. У такому незаконному пакетному голосуванні було зібрано мінімально необхідні 226 голосів, а вирішальними стали 30 голосів від Оппоблоку. Таким чином, правка яка самостійно набирала лише 85 голосів, була успішно, хоча і у порушення закону, проведена через парламент.

А враховуючи, що за це голосували і депутати, які у цей день були відсутні у парламенті, то є всі правові підстави для скасування такого голосування. Тут також важлива персональна роль спікера Парубія - чи стане він на сторону законності та справедливості. Адже якщо так демонстративно та грубо самі депутати із найвищого законодавчого органу порушують закони заради олігархічного консенсусу, то що можна вимагати від простих українців?

Джерело: блог Андрія Геруса

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