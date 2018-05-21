Фермент опору. Чому українська інтелігенція сьогодні займається міфотворчістю

Семен Глузман Правозахисник, президент Асоціації психіатрів України

Семен Глузман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін та Дмитро Медведєв

Можна шкодувати за кращими часами, але не можна піти від свого часу

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Уже давние выписки из журнала 1990 года. Еще в СССР, в умирающем тоталитарном государстве, российская интеллигенция искала себя в будущем. В светлом, демократическом, нравственном будущем. Сегодня, в эпоху Путина, они кажутся наивными, невозможными в России.

«Нравственные убеждения, а также идеалы и цели людей не подлежат властно-законодательному определению. Право не должно вторгаться во внутреннюю свободу, ибо юридическими средствами нельзя обеспечить любовь и добро. Отрыв права от морали открывает дорогу правонарушающему законодательству, произволу и тирании. Только в сфере нравственного, во взаимосвязи с моралью право обретает свой действительный смысл, общечеловеческое содержание. Разрушение этой связи приводит к разрушению и права, и нравственности».

1990 год. Москва. Казалось, империя страха близится к своему концу. Увы, осталась привычка бояться власти и связанный с нею рефлекс подчинения. Прекрасная, живительная почва для появления жесткого авторитарного режима. Удивительная, пока не исследованная всерьез психология человеческих масс. «Семья» сверху громко сказала, без угроз, без насилия: «Есть хороший мужик. Вы его не знаете, его зовут Владимир Путин. Он – лучший для вас. Что из того, что вы его не знаете. Он вам нужен! Проголосуйте за него, вам же будет лучше!»

Проголосовали. Потом, в силу обстоятельств, предложили другого хорошего парня. Медведева. Так тогда было нужно. Проголосовали за Медведева. Какие уж тут нравственные убеждения, какое общечеловеческое содержание… Какая уж тут философия права или мораль права. Главное – проголосовать. Свободно, без насилия. Просто пойти и проголосовать.

Еще один светлый, искренний российский интеллектуал в том же 1990 году написал: «Долгое время мы были склонны отождествлять фигуру политика и чиновника, поскольку в созданной у нас политической системе власть реально принадлежит чиновникам». Всё прежнее и сегодня, в 2018 году. Жесткая имперская вертикаль чиновного люда и бутафорская Дума.

Утешение в одном: мы другие. Здесь, в Украине «семья» не может предложить проголосовать за хорошего мужика. Попытка была, закончилась плохо для «семьи». Здесь, в Украине существует какой-то неосязаемый фермент сопротивления. От него – и уличные протесты, Майданы. Он, этот фермент, из давних времен. Из политических лагерей брежневского СССР, где доминирующим этносом среди заключенных были украинцы. И – ни одного белоруса, ни одного узбека, ни одного туркмена… Хотя везде, во всех советских республиках был недремлющий КГБ.

Раньше, 10-15 лет тому назад я утешал себя этим. Сегодня вижу: фермент сопротивления иссякает. Украинская интеллигенция предпочитает заниматься мифотворчеством. И яростно бороться с уже поверженными идолами прошлого. С идолами, а не с сознанием прошлого. Очень давно Монтень в своих «Опытах» заметил: можно сожалеть о лучших временах, но нельзя уйти от своего времени. Что ж, Монтень был французом, в те времена здравомыслящие цивилизованные европейцы не использовали возможность эмигрировать из Европы на восток, к несвободно живущим варварам.

Джерело: Лівий берег

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