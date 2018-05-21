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    У Росії через розгерметизацію екстрено сів турецький літак

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    На борту літака перебували 226 пасажирів і вісім членів екіпажу

    У Росії літак турецької авіакомпанії Onur Air, що летів з Анталії до Челябінська, здійснив аварійну посадку в аеропорту Волгограда. Про це в понеділок, 21 травня, повідомляє прес-служба Південної транспортної прокуратури РФ.

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    Зазначено, що інцидент стався 20 травня о 22:50. На борту літака перебували 226 пасажирів і вісім членів екіпажу. За фактом події проводиться перевірка.

    За попередніми даними, ніхто з осіб на борту не постраждав, а причиною посадки стала підозра на розгерметизацію.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.

    Літак, за попередньою інформацією, належить мексиканській компанії Damojh Aerolíneas SA, яка займається чартерними рейсами.

    За словами  міністра транспорту Куби, в авіакатастрофі пасажирського літака Boeing 737 поблизу аеропорту Гавани загинули 113 людей.

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