Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

«Давайте домовлятись або я всіх знищу». Путін точно страждає на шизофренію

glavcom.ua
Путін перетворився на посміховисько
фото з відкритих джерел

Основні тези з виступу російського диктатора

П’ятничний понад двогодинний виступ Путіна (82 хвилини спіч плюс відповіді на питання) перегнав за неадекватністю попередні – це крім того, що засвідчив інформаційну ізоляцію царя, в котрого сформовано дуже дивну картину реальності.

Основні тези:

  • З економікою Росії все чудово, навіть краще ніж до нападу на Україну, набагато краще – санкції пішли на користь.
  • «Цінова стеля на нафту» – вигідна Росії, Росія «проявляє істинну турботу про здоров’я світової економіки», тому роздає нафту з величезними знижками, аби лиш брали. Навіть видобуток збільшили, щоб продати максимум нафти за безцінь чи віддати за безкоштовно «друзям».
  • Долару кінець. Американська влада зрадила простих американців.
  • Ядерної зброї в РФ більше, ніж в НАТО. Вимагають скоротити – але «хрін їм!».
  • Кремль успішними атаками провокують на жорстку відповідь – але вони терплять, щоб в них не тицяли пальцями «Дивіться, які вони злобні, жорстокі, з ними не можна мати справу». Тільки «санітарний коридор» зроблять, щоб далі ніж Брянщина і Білгородщина їх не трощили.
  • Практично всі «Леопарди» ЗСУ спалено.
  • Нова погроза союзникам: F-16 будуть збивати ще над країнами НАТО.
  • Українців гине більш як 10 за кожного окупанта.
  • План з денацифікації виконуватиметься до останнього, бо Україна героїзує Бандеру.
  • Кілька цитат з українських націоналістів 90-річної давності і відео 80-річної давності «про злочини українців під час 2СВ» для обґрунтування продовження «СВО».
  • Зеленський – не єврей.

***

В підсумку – це знов вінегрет з погроз, імітації благополуччя і натяків «давайте домовлятись».

Читайте також: Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Олексій Голобуцький

«Давайте домовлятись або я всіх знищу». Путін точно страждає на шизофренію
«Давайте домовлятись або я всіх знищу». Путін точно страждає на шизофренію
Путін фактично визнав поразку Росії
Путін фактично визнав поразку Росії
Фокус війни: що не так з новинами про знищені танки
Фокус війни: що не так з новинами про знищені танки
«Хороші росіяни» концентрують весь негатив на Путіні. Що з цим не так
«Хороші росіяни» концентрують весь негатив на Путіні. Що з цим не так
Як захистити українське ППО?
Як захистити українське ППО?
Путін злякався розпаду Росії
Путін злякався розпаду Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
15K
Чому рашисти сьогодні обстріляли Київ. Головна причина
15K
Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
12K
Перша заповідь українця, яку має знати кожен
8684
Експрем’єр Британії Джонсон знайшов неочікувану роботу
7037
Росія хоче підірвати ЗАЕС. Зеленський назвав причину

Новини

Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
Вчора, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Вчора, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту