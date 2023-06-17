«Давайте домовлятись або я всіх знищу». Путін точно страждає на шизофренію

Основні тези з виступу російського диктатора

П’ятничний понад двогодинний виступ Путіна (82 хвилини спіч плюс відповіді на питання) перегнав за неадекватністю попередні – це крім того, що засвідчив інформаційну ізоляцію царя, в котрого сформовано дуже дивну картину реальності.

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Основні тези:

З економікою Росії все чудово, навіть краще ніж до нападу на Україну, набагато краще – санкції пішли на користь.

«Цінова стеля на нафту» – вигідна Росії, Росія «проявляє істинну турботу про здоров’я світової економіки», тому роздає нафту з величезними знижками, аби лиш брали. Навіть видобуток збільшили, щоб продати максимум нафти за безцінь чи віддати за безкоштовно «друзям».

Долару кінець. Американська влада зрадила простих американців.

Ядерної зброї в РФ більше, ніж в НАТО. Вимагають скоротити – але «хрін їм!».

Кремль успішними атаками провокують на жорстку відповідь – але вони терплять, щоб в них не тицяли пальцями «Дивіться, які вони злобні, жорстокі, з ними не можна мати справу». Тільки «санітарний коридор» зроблять, щоб далі ніж Брянщина і Білгородщина їх не трощили.

Практично всі «Леопарди» ЗСУ спалено.

Нова погроза союзникам: F-16 будуть збивати ще над країнами НАТО.

Українців гине більш як 10 за кожного окупанта.

План з денацифікації виконуватиметься до останнього, бо Україна героїзує Бандеру.

Кілька цитат з українських націоналістів 90-річної давності і відео 80-річної давності «про злочини українців під час 2СВ» для обґрунтування продовження «СВО».

Зеленський – не єврей.

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В підсумку – це знов вінегрет з погроз, імітації благополуччя і натяків «давайте домовлятись».