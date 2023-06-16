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Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
Російський диктатор вдався до відкритого хамства та назвав президента Зеленського «ганьбою єврейського народу»
фото з відкритих джерел

Диктатор Путін похвалився, що «може знищити будь-яку будівлю у Києві»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що «у Росії більше ядерної зброї, ніж у країн НАТО», і вона не збирається її скорочувати. «Хрін їм», – заявив диктатор, а також пригрозив атакувати країни НАТО за допомогу Україні. Про це він заявив у п'ятницю, 16 червня, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ).

Російський президент Володимир Путін заявив, що атаки на Росію, у тому числі на Кремль і Білгородську область – це «спроби спровокувати РФ на серйозні дії у відповідь», включаючи застосування ядерної зброї. Водночас Путін зазначив, що у Росії немає необхідності використовувати ядерну зброю, і таке застосування можливе лише «теоретично», якщо створюється загроза існуванню російської держави.

«Усі чекають, що ми почнемо кнопки натискати, але ми цього робити не будемо, військових успіхів у Києва немає. Якщо ми під Києвом знищили п'ять комплексів Patriot, то нам не важко знищити будь-яку будівлю або споруду в Києві», – заявив диктатор.

Диктатор не забув похвалитися, що перша частина ядерних зарядів вже прибула на територію Білорусі.

«Це сталося. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але лише перші. Це перша частина», – зазначив Путін.

У разі, якщо союзники України розташовуватимуть на своїх авіабазах винищувачі F-16, які отримають у своє розпорядження Збройні сили, Росія розгляне можливість завдання удару по території цих країн.

«Якщо вони будуть розташовуватись на авіабазах за кордоном України, але використовуватись у бойових діях, ми повинні будемо подивитись на те, як нам уражати і де нам уражати ті засоби, що використовуються в бойових діях проти нас», – сказав він.

Російський президент вважає, що через це Північноатлантичний альянс може стати безпосереднім учасником війни в Україні.

«Це – серйозна небезпека подальшого втягування НАТО в цей збройний конфлікт», – зауважив Путін.

Він заявив, що це становить «серйозну небезпеку подальшого втягування НАТО в цей збройний конфлікт».

Диктатор заявив, що має «багато друзів-євреїв», які говорять про президента України, що «Володимир Зеленський – не єврей, а ганьба єврейського народу». Він додав і те, що в Україні в роки Другої світової війни українські націоналісти нібито вбили 1,5 млн євреїв, а також поляків та росіян.

Путін додав і капельку солодкої пропаганди для росіян. За його словами, іноземні компанії, що пішли з Росії, звільнили нішу під 2 трлн рублів і закликав місцеву владу допомагати російським брендам. На його думку, під багатьма іноземними брендами давно продається продукція, яка виготовляється на російських потужностях.

Нагадаємо, що диктатор Путін 16 червня вирішив виступити на Петербурзькому економічному форумі (ПМЕФ). Цього року він триває з 14 по 17 червня.

Теги: росія путін

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