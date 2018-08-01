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    Думки вголос

    Мітинг активістів біля будівлі МВС: осінь не буде такою спокійною, як літо

    • Олексій Гриценко

      Громадський діяч

    • Розсилка
    <p>Протестувальники біля входу до будівлі МВС, фото Владислава Грєзєва</p> - Мітинг активістів біля будівлі МВС: осінь не буде такою спокійною, як літо

    Протестувальники біля входу до будівлі МВС, фото Владислава Грєзєва

    Те, що виставили Шевченка віддуватися, який у відпустці, говорить про те, що Аваков та заступники бояться говорити з людьми

    По факту мітингу під МВС:

    1. Прийшли люди, які рідко ходять на мітинги і це говорить про те, що ситуація допікає.

    2. Відставка Авакова і справжні реформи в МВС - вже стає вимогою номер 1 для багатьох. 

    3. Є відчуття, що осінь не буде такою спокійною, як літо, якщо змін не буде.

    4. Те, що виставили Шевченка віддуватися, який у відпустці, говорить про те, що Аваков та заступники бояться говорити з людьми.

    5. Все буде добре, бо бачив очі хлопців та дівчат, які не зупиняться.. а не можливо перемогти того, хто не здається

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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