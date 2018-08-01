Мітинг активістів біля будівлі МВС: осінь не буде такою спокійною, як літо

Протестувальники біля входу до будівлі МВС, фото Владислава Грєзєва

Те, що виставили Шевченка віддуватися, який у відпустці, говорить про те, що Аваков та заступники бояться говорити з людьми

По факту мітингу під МВС:

1. Прийшли люди, які рідко ходять на мітинги і це говорить про те, що ситуація допікає.

2. Відставка Авакова і справжні реформи в МВС - вже стає вимогою номер 1 для багатьох.

3. Є відчуття, що осінь не буде такою спокійною, як літо, якщо змін не буде.



4. Те, що виставили Шевченка віддуватися, який у відпустці, говорить про те, що Аваков та заступники бояться говорити з людьми.

5. Все буде добре, бо бачив очі хлопців та дівчат, які не зупиняться.. а не можливо перемогти того, хто не здається

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