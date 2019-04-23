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    Думки вголос

    Спортивна інфраструктура Києва знаходиться на грані вимирання

    • Олексій Гриценко

      Громадський діяч

    • Розсилка
    Спортивна інфраструктура Києва знаходиться на грані вимирання

    Спорткомплекс «Восход» звільнено, але зали спортивні потрощено

    Виглядає так, що завданням було зруйнувати спортивну інфраструктуру комплексу, щоб ДЮСШ легше погоджувалася на переїзд....

    За фактом, дуже сподіваюсь, буде відкрите кримінальне провадження і винні будуть притягнуті до відповідальності, бо очевидно, що це організована злочинна група, і поліція мала всі можливості встановити та допитати осіб. Якщо цього не буде, то будуть питання до правоохоронців.

    Громаді варто згуртуватися і спільно відновити зали. Сьогодні на 17.00 в РДА має бути робоча група з цього приводу.

    Знаю, що Віталій Кличко особисто включався в це питання і це справді добре. Сподіваюсь, що буде також реально допомога, щодо вирішення комплексно цього питання. Спортивна інфраструктура і так в місті на грані вимирання(по хокею як приклад «Авангард» чи стадіон ЦСКА).

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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