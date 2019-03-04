Чим керує та за що відповідає міська влада Києва?

Ілюстративна світлина

Міські служби не мають права ремонтувати світлофор у Києві, оскільки міські гроші можна витрачати тільки на ремонт міського майна

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На перекрестке двух очень загруженных дорог поломался светофор. Речь идет о Дарницком районе Киева, примыкании проспекта Григоренко к Дарницкому шоссе. Поломался и поломался, бывает, можно починить. Но вдруг выясняется, что город Киев не хозяин этого светофора!

Этот светофор находится на балансе у «Юго-западной железной дороги». Как, собственно, и Дарницкое шоссе, и сам Дарницкий мост. Более того, это и не шоссе вовсе, и не мост, а «комплекс объектов строительства Дарницкого мостового перехода».

И это в корне меняет дело. Городские службы не имеют права чинить этот светофор, поскольку городские деньги можно тратить только на ремонт городского имущества, каковым светофор не является.

Тупик. Не знаю, чем дело закончилось, и как решили вопрос (и решили ли), не проезжал там в последние дни.

Но этот пример заставил меня задуматься, а чем вообще в Киеве управляют городские власти? За что они вообще отвечают?

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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