Чому нинішня влада є некваліфікованою. Конкретні приклади

Уміння розганяти мітинги до «сили влади» не має ніякого відношення

Мовою оригіналу Я считаю нынешнюю власть в стране слабой и неквалифицированной. Некоторые примеры. Она не в состоянии управлять дорожным движением. Она не может грамотно и быстро оформить ДТП (даже самое мелкое и незначительное), в результате чего в городе по несколько часов бывают перекрыты даже самые загруженные магистральные улицы. Она не