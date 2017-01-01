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    Думки вголос

    Чому нинішня влада є некваліфікованою. Конкретні приклади

    Уміння розганяти мітинги до «сили влади» не має ніякого відношення
    Мовою оригіналу Я считаю нынешнюю власть в стране слабой и неквалифицированной. Некоторые примеры. Она не в состоянии управлять дорожным движением. Она не может грамотно и быстро оформить ДТП (даже самое мелкое и незначительное), в результате чего в городе по несколько часов бывают перекрыты даже самые загруженные магистральные улицы. Она не
    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • 25 Листопада, 07:24
    • Розсилка

    Уміння розганяти мітинги до «сили влади» не має ніякого відношення

    Мовою оригіналу

    Я считаю нынешнюю власть в стране слабой и неквалифицированной. Некоторые примеры.

    Она не в состоянии управлять дорожным движением.

    • Она не может грамотно и быстро оформить ДТП (даже самое мелкое и незначительное), в результате чего в городе по несколько часов бывают перекрыты даже самые загруженные магистральные улицы.
    • Она не может убрать с улиц и обочин припаркованные с нарушением автомобили.
    • Она не может освободить для прохода тротуары, подземные переходы, подходы к остановкам общественного транспорта.

    Власть не в состоянии пресекать злоупотребления общественным пространством.

    • Она не может ликвидировать или запретить торговлю с земли.
    • Она не может запретить что-то строить где угодно.
    • Она не может никак повлиять на эстетику и архитектурный ансамбль городов.
    • Она не может наказать тех, кто мусорит в городе: ни отдельных нечистоплотных граждан, бросающих окурки мимо урны, ни расклейщиков объявлений, которые не прячась лепят бумажки куда попало, ни крупные компании, выгружающие мусор самосвалами.

    Это отдельные признаки слабости власти. Список можно продолжать долго.

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    Если власть (от Президента и премьера до сельского старосты) хочет, чтобы граждане ее уважали и за нее голосовали, она должны проявить свою силу в вопросах, которые явно направлены на повышение качества и уровня жизни. Умение разгонять митинги к «силе власти» не имеет никакого отношения.

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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