Депутати і трансплантологія. Нема чого обговорювати
-
Розсилка
Невже в Україні критерії смерті не такі, як в решті Європі чи Америці?
Мовою оригіналу
Верховна Рада рассматривает Закон о трансплантологии (пересадке органов). Меганеобходимый закон для сотен тысяч людей. Сейчас украинцы без пересадки или умирают или (кто находит деньги) едут в другие страны, чаще в Беларусь.
Закон этот технический и юридически сложный.
Депутаты обсуждают, поправки предлагают… В этом деле депутаты на 100% - дилетанты. Даже если в прошлом врачи.
Вопрос и недоумение. Почему бы не перевести и принять в точности такой закон, какой действует в Германии, Франции, США... В любой стране, где эта проблема эффективно решена?
Что там обсуждать? Самая большая сложность - возможные нестыковки и пересечения с другими законами Украины. На это должны юристы обратить внимание.
А депутаты всерьез обсуждают критерии смерти – когда умирает человек, если умер мозг?
Неужели в Украине критерии смерти не такие, как в остальной Европе или Америке?
Джерело: блог Ігора Ляшенка