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    Думки вголос

    Депутати і трансплантологія. Нема чого обговорювати

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка

    Невже в Україні критерії смерті не такі, як в решті Європі чи Америці?

    Мовою оригіналу

    Верховна Рада рассматривает Закон о трансплантологии (пересадке органов). Меганеобходимый закон для сотен тысяч людей. Сейчас украинцы без пересадки или умирают или (кто находит деньги) едут в другие страны, чаще в Беларусь.

    Закон этот технический и юридически сложный.

    Депутаты обсуждают, поправки предлагают… В этом деле депутаты на 100% - дилетанты. Даже если в прошлом врачи.

    Вопрос и недоумение. Почему бы не перевести и принять в точности такой закон, какой действует в Германии, Франции, США... В любой стране, где эта проблема эффективно решена?
    Что там обсуждать? Самая большая сложность - возможные нестыковки и пересечения с другими законами Украины. На это должны юристы обратить внимание.

    А депутаты всерьез обсуждают критерии смерти – когда умирает человек, если умер мозг?

    Неужели в Украине критерии смерти не такие, как в остальной Европе или Америке?

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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