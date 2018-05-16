Депутати і трансплантологія. Нема чого обговорювати

Невже в Україні критерії смерті не такі, як в решті Європі чи Америці?

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Верховна Рада рассматривает Закон о трансплантологии (пересадке органов). Меганеобходимый закон для сотен тысяч людей. Сейчас украинцы без пересадки или умирают или (кто находит деньги) едут в другие страны, чаще в Беларусь.

Закон этот технический и юридически сложный.

Депутаты обсуждают, поправки предлагают… В этом деле депутаты на 100% - дилетанты. Даже если в прошлом врачи.

Вопрос и недоумение. Почему бы не перевести и принять в точности такой закон, какой действует в Германии, Франции, США... В любой стране, где эта проблема эффективно решена?

Что там обсуждать? Самая большая сложность - возможные нестыковки и пересечения с другими законами Украины. На это должны юристы обратить внимание.

А депутаты всерьез обсуждают критерии смерти – когда умирает человек, если умер мозг?

Неужели в Украине критерии смерти не такие, как в остальной Европе или Америке?

Джерело: блог Ігора Ляшенка

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