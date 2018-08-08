«Динамо» – «Славія»: справжні вболівальники підтримують свою команду, якби вона не грала

Футбол 1986 року. Дукла (Прага) - Динамо (Київ). Кубок володарів кубків

Вчора грали «Динамо» - «Славія». Декілька слів про празький футбол

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Вспомнилось, что впервые на стадионе международный матч я смотрел в Праге весной 1986 года. «Динамо» играло с «Дуклой» в Кубке кубков. Это был ответный матч после уверенной домашней победы «Динамо». Наши сыграли вничью и прошли дальше, в хорошем стиле выиграв Кубок кубков того года.

Затем было много игр, интересных и не очень. Пражская «Дукла» исчезла с турнирных радаров, поскольку была армейским клубом, а ведомственный подход в Чехии 90-х не жаловали. Прагу на европейской арене больше представляла «Спарта».

Однако я был немало удивлен, когда узнал, что много, если не большинство, пражан не любят «Спарту», а болеют за «Славию», которая долгое время звезд с неба не хватала. Как-то я был в Праге в день проведения матча Лиги чемпионов, и заговорил о футболе с местным барменом. Немолодым представительным чехом. На мои комплименты в адрес «Спарты» он только презрительно хмыкнул. Меня от полной обструкции и лишения обслуживания спасло лишь то, что я был несведущий иностранец. Бармен мне доходчиво объяснил, что настоящие пражане болеют только за «Славию», как бы она в данный момент не играла.

Тогда «Славия» пасла задних. А вот сейчас, ты гляди, играет с «Динамо» за выход в группу Лиги чемпионов. Если бы «Славия» играла не с «Динамо», я бы за нее болел. Просто потому, что мне понравилась позиция старого пражского бармена.

Джерело: блог Ігора Ляшенка

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