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    Думки вголос

    Голосування за гроші «Громадського бюджету»: як дурять мешканців Києва

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Голосування за гроші «Громадського бюджету»: як дурять мешканців Києва

    У столиці триває голосування за гроші «Громадського бюджету». 150 мільйонів – не копійки

    Ідея полягає в тому, що громадяни на власний розсуд готують певні проекти, а потім ті з них, що отримають більшість голосів в інтернеті, отримають фінансування з міського бюджету.

    Чудова ідея. В багатьох містах світу реалізується. І я не знаю, як воно робиться у світі, не вивчав, але, здається, у нас в Києві з втіленням цієї ідеї щось не те.

    Так, мені пропонують підтримати заміну вікон на пластикові у певних школах. Таких проектів багато. Я – за. Старі вікна треба міняти. Проголосував би за всі школи одразу. Однак, я не розумію, до чого тут громадськість та громадська ініціатива. Адже школи у нас цілком на бюджетному утриманні. Навіть з батьків школярів заборонено брати бодай копійку на ремонтні роботи в школі.

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    Ну і багато інших проектів щодо об’єктів бюджетного утримання: ремонти санвузлів у школах, ремонти та реконструкції спортивних майданчиків при школах, вирішення проблем з обладнанням у лікарнях, ремонти та обладнання в дитячих садочках...

    Я обома руками підтримую ідею «громадського бюджету». Але, здається, нас, київську громаду, трохи дурять, і під виглядом втілення громадських проектів КМДА просто реалізує звичайні завдання з інших статей міського бюджету.

    Читайте також: «Вибити з Кличка». Як діляться 150 мільйонів Громадського бюджету

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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