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    Думки вголос

    Історія двох Камазів, кинутих на узбіччі в столиці

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Історія двох Камазів, кинутих на узбіччі в столиці

    Багато років київські посадовці брехали, що не можуть прибрати вантажівки

    Мовою оригіналу

    Сенсация! Локального масштаба!

    Много лет возле моего дома на вечной стоянке были припаркованы два бортовых КАМАЗа с прицепами. Они забрали половину дороги, всем мешали, ограничивали обзорность, уродовали и без того бедную эстетику улицы.

    Я писал жалобы на 15-51. Мне отвечали, что убрать их нет сил и прав, поскольку машины с номерами, а значит пусть полиция ими занимается. Полиция ими не занималась.

    И вот сегодня я обалдел – нету КАМАЗов! Только пыль у обочины. А все потому, что начался ремонт всей дороги и они, понятное дело, мешали освоению средств.

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    Історія двох Камазів, кинутих на узбіччі в столиці
    Історія двох Камазів, кинутих на узбіччі в столиці

    Я сделал два вывода.

    1. Положительный. Пришел на мою улицу ремонт дороги и это хорошо.
    2. Негативный. Много лет киевские должностные лица мне врали, что не могут убрать грузовики. Как только понадобилось – убрали сразу. А до этого десять лет до жалоб гражданина и порядка на улице им и дела не было.

    На фото – были КАМАЗы – нет КАМАЗов.

    И, кстати, я почему-то не сомневаюсь, что после дорогостоящего ремонта дороги на обочинах вновь станут на вечный прикол ржавые грузовики. Потому-что у киевских властей «немає повноважень».

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

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