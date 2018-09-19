Приватизацію потрібно розпочати з дач в Конча-Заспі

Там близько 150 домоволодінь. Все це - суперпрестижна нерухомість

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Приватизация – начинаем с дач в Конче-Заспе.

Государство постоянно в размышлениях, чего бы продать, чтобы в бюджет попало еще сколько-то денег. У нас есть объекты государственной собственности, которые – я уверен – привлекут и покупателей, и деньги в казну. И могут быть быстро и легко проданы.

Я говорю и государственных дачах в Пуще-Водице и Конче-Заспе, где живут нынешние и бывшие политики и чиновники.

Они там хорошо живут.

А скажите мне, почему они там должны жить? Ведь это территория государственная, ею управляет Державне управління справами (ДУС). Территория за высоким забором, ее охраняет полиция.

Живущие там сейчас люди платят некую арендную плату (не знаю какую, не обнародуют, но скорее всего не рыночную). И я не против того, чтобы они там жили и дальше. Мне без разницы, где они живут. Но я не считаю, что их бытом должно заниматься государство за мои (и всех остальных налогоплательщиков страны) деньги.

Я считаю, что должно быть сделано следующее.

1. ДУС должно предать объекты в поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица под управление ФГИ.

2. Насколько я знаю, запрета на приватизацию эти объекты не имеют и к числу стратегических не отнесены.

3. ФГИ выставляет все объекты недвижимости в поселках на аукционы (каждый отдельно).

4. По итогам аукционов все объекты (земельные участки и недвижимость на них) получают частных собственников. Нынешним обитателям участвовать в аукционах не запрещается, им даже можно предоставить определенное преимущество покупки, но, разумеется, по рыночной цене.

5. Государство забывает об этих объектах.

Думаете, будет мало денег и игра не стоит свеч? Посмотрим. Там около 150 домовладений. Все это – суперпрестижная недвижимость. Давайте представим, что в среднем один объект уйдет за миллион долларов. 150 млн долл. около 4 млрд гривен. Хороший доход для бюджета.

Джерело: блог Ігора Ляшенка

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