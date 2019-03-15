Про дилетантів у Київраді й КМДА та безпеку столичних шкіл

Володимир Пропоків

Столичний депутат навіть не знає, що біля більшості шкіл Києва немає доріг

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Политик из Киеврады Прокопив написал блог про безопасность для школ. Молодец. Безопасность детей превыше всего. Но нет сил терпеть это дилетантство.

Например, он пишет «Ще одна ідея підвищення безпеки школярів і педагогів – обмеження максимальної швидкості на дорогах біля навчальних закладів. Відповідну програму Київська міська адміністрація розробить до кінця 2019 року. Обов’язковим пунктом, окрім встановлення попереджувальних знаків та лежачих поліцейських, буде зменшення максимально допустимої швидкості до 30 км/год. Це дасть змогу уникнути аварій з дітьми, які досить часто нехтують правилами дорожнього руху.»

И это выдает в нем неместного. Он не знает, что возле большинства киевских школ нет дорог. Школы находятся внутри микрорайонов и там машины ездят по проездам и тротуарам. И что там дорожные службы и полиция отказываются ограничивать трафик, поскольку нет полномочий..

Мы в этом учебной году массу усилий приложили, чтобы обезопасить движение только возле одной школы - Лицея Интеллект. Ничего не получилось. Увы. В первую очередь из-за дилетантов из Киеврады и КМДА.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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