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    Думки вголос

    Велосипедист в Києві: завдання - вижити

    • Ігор Ляшенко

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    Велосипедист в Києві: завдання - вижити

    Столичні дороги смертельно небезпечні для всіх, а особливо для велосипедистів і пішоходів

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    В начале марта в Киеве на проспекте Бажана был сбит велосипедист. Я проходил рядом и хоть и не стал свидетелем самого дтп, но видел страшные последствия. Велосипедиста без сознания увезла скорая. Через две недели он скончался.

    На фотографиях именно то место, где произошла трагедия. И мы можем видеть, как другие пешеход и велосипедист буквально соприкасаются с автомобилями. Людям на фото повезло. Но везет не всем.

    На эмоциях от произошедшего сообщество велосипедистов вышло к зданию Киеврады и горадминистрации с пикетом и требованием к городским властям обратить внимание на велоинфраструктуру в городе. Которой почти нет. А те небольшие участки, которые есть – смертельно опасны. Вышеописанный случай произошел как раз на красном переходе, означающем дорожку для велосипедов.

    Еще раз скажу: киевские дороги смертельно опасны для всех, а особенно для велосипедистов и пешеходов. Взглянем пристальней на проспект Бажана, где произошла недавняя трагедия.

    Проспект Бажана – фактически играет роль автомагистрали. Широкий – 4-5 полос в одну сторону. Прямой, как стрела, без поворотов, светофоров и препятствий. Созданы все условия, чтобы развивать максимально возможную скорость. Если кто-то вздумает ехать там положенные 50 км/ч, он создаст еще большую опасность для несущегося потока машин. Обычная скорость там около 100 км/ч.

    А по официальному статусу – это обычная городская улица. И разметка нанесена соответствующим образом. И меры безопасности почти никакие. Пешеходные переходы и велодорожки проложены прямо на пологих, а значит скоростных съездах. Ничем не защищенный тротуар, редкие и неудобные подземные переходы для людей, остановки автобусов, на которых общественный транспорт останавливается в 2-3 ряда…

    Я живу недалеко и езжу там как на машине, так и на велосипеде, хожу пешком. Так вот, переходов типа того, где сбили велосипедиста, я страшно боюсь. Я всегда там останавливаюсь, долго жду, пока проедут машины и кто-то остановится, чтобы меня пропустить. Да и в этом случае надо ежесекундно визуально контролировать второй-третий ряды, которые неизвестно зачем сделаны на этих съездах, поскольку по правилам поворачивать можно только с крайней левой полосы.

    Обозначенная велодорожка не сколько служит удобству и безопасности велодвижения, сколько провоцирует дтп: велосипедисты наивно полагают, что имеют преимущество на переходе и тут же попадают под колеса машин, съезжающих с проспекта на высоких скоростях, и даже не подозревающих, что у них перед бампером может оказаться велосипедист. 

    Велоактивисты требуют внимания к удобству и безопасности езды на велосипедах. И Кличко, и чиновники горадминистрации – на словах «за». Вот, например, их последняя инициатива – разработать маршруты «окраина-центр». На планирование маршрутов с Виноградаря, Воскресенки, Куреневки, Лесного, Оболони, Соломенки на Крещатик выделяется 700 тысяч бюджетных денег. 

    Но эти инициативы лишний раз демонстрируют, что городские власти плохо понимают, как люди пользуются велосипедами в Киеве.

    Как правило, предложенные маршруты – это 15-20-километровые расстояния. На такие расстояния ездят только активисты велосообщества, тренированные велосипедисты, которых относительно не много. А тысячи киевлян на велосипедах ездят по своему микрорайону, по дворам (дети и подростки), по маршрутам дом – ближайший парк, дом – пляж, дом – базар. И почти никто из них не ездит на велосипеде со своего спального массива на Крещатик. Это тяжело, неудобно и незачем. Например, я и мои друзья в центре с велосипедом бываем раз в год на велодень, да и то не каждый год.
    Вот на чем стоило бы сосредоточиться в развитии велоинфраструктуры: чтобы киевляне могли хотя бы по своему району безопасно передвигаться.

    Джерело: Сегодня

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ДТП Київ громадський транспорт дороги діти транспорт кияни парк інфраструктура велоінфраструктура Хрещатик
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