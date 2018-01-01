Путін анонсував вбивство інформатора WADA Родченкова

Взагалі, Путін любить анонсувати свої злочини, заодно заздалегідь створюючи легенду для них

Мовою оригіналу Анонс (само)убийства Путин вчера публично пожелал Родченкову здоровья. Я бы на месте людей, охраняющих перебежчика, сильно напрягся. Российского президента надо понимать с точность до наоборот. Когда он говорит о мире с Украиной, следует ждать обострения военных действий. Когда он заявляет о выводе войск из Сирии, можно

Інформатор WADA Григорій Родченков

Взагалі, Путін любить анонсувати свої злочини, заодно заздалегідь створюючи легенду для них

Мовою оригіналу

Анонс (само)убийства

Путин вчера публично пожелал Родченкову здоровья. Я бы на месте людей, охраняющих перебежчика, сильно напрягся. Российского президента надо понимать с точность до наоборот. Когда он говорит о мире с Украиной, следует ждать обострения военных действий. Когда он заявляет о выводе войск из Сирии, можно догадаться, что там предполагаются новые боевые операции.

Крестный отец публично желает здоровья «предателю», нарушившему обет молчания. Это вполне в стиле мафии и может свидетельствовать только об одном - отступник приговорен. Боюсь, что Родченкова будут пытаться убить. Причем в этом же путинском выступлении есть намек на возможный сценарий заранее объявленного убийства. Путин неслучайно напомнил, что Родченков уже предпринимал попытки покончить жизнь самоубийством. Возможно, перебежчика будут пытаться устранить, инсценировав суицид (как было, по всей видимости, с Березовским). Версия самоубийства вбрасывается заранее, чтобы потом сказать: «причем здесь мы, он известный хронический суицидальщик, чего еще от него ожидать».

Вообще, Путин любит анонсировать свои преступления, заодно заранее легендируя их. Вспомните его заявление о предстоящей сакральной жертве, которая предшествовала убийству Немцова. Развлекается, видимо, так.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»