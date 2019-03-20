Путін ніколи добровільно не розпрощається з владою в Росії

Президент РФ Володимир Путін

Якщо він вирішить перестати бути президентом, то цей пост буде скасований або стане церемоніальним

Мовою оригіналу

Назарбаев прощается, но не уходит. Он выбрал вариант Дэн Сяопина. Сохранит власть в качестве председателя Совета безопасности с расширенными полномочиями, а главное, как неформальный «отец нации».

«Его пример другим наука». Можно ли ожидать чего-нибудь подобного от Путина? Уверен, что нет.

Путин уже однажды передавал формальные полномочия президента самому жалкому персонажу из своего окружения. Но потом пожалел об этом. Приревновал власть к собственной тени. Возвратив себе президентский пост, плакал от счастья на поствыборном митинге.

Даже формальные позиции первого лица в государстве он больше добровольно никому не отдаст. Если он решит перестать быть президентом, это пост будет упразднен или станет чисто церемониальным. А Путин провозгласит себя каким-нибудь верховным правителем (как его именует Сурков), национальным лидером, а то и, глядишь, монархию реставрирует :) . Де-факто он это уже давно сделал.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»