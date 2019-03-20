Путін ніколи добровільно не розпрощається з владою в Росії
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Розсилка
Якщо він вирішить перестати бути президентом, то цей пост буде скасований або стане церемоніальним
Мовою оригіналу
Назарбаев прощается, но не уходит. Он выбрал вариант Дэн Сяопина. Сохранит власть в качестве председателя Совета безопасности с расширенными полномочиями, а главное, как неформальный «отец нации».
«Его пример другим наука». Можно ли ожидать чего-нибудь подобного от Путина? Уверен, что нет.
Путин уже однажды передавал формальные полномочия президента самому жалкому персонажу из своего окружения. Но потом пожалел об этом. Приревновал власть к собственной тени. Возвратив себе президентский пост, плакал от счастья на поствыборном митинге.
Даже формальные позиции первого лица в государстве он больше добровольно никому не отдаст. Если он решит перестать быть президентом, это пост будет упразднен или станет чисто церемониальным. А Путин провозгласит себя каким-нибудь верховным правителем (как его именует Сурков), национальным лидером, а то и, глядишь, монархию реставрирует . Де-факто он это уже давно сделал.
Джерело: блог Ігора Ейдмана