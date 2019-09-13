Путінська казармено-поліцейська система не терпить навіть найменшої невизначеності

Навальний з точки зору бюрократії скоїв тяжкий злочин, що вносить хаос в адміністративно-командне управління столицею РФ

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Очевидно, что беспрецедентные массовые обыски у сторонников Навального - месть за «умное голосование». Но разве эти выборы что-то серьезно изменили? Большинство в МГД все равно у едино(отб)россов. Да и «оппозиционные» депутаты, которых поддержал Навальный, в основном тоже вполне лояльны режиму. За что же тогда ему мстят? Думаю, дело вот в чем. Путинская административно-командная, а точнее казарменно-полицейская система не терпит даже малейшей неопределенности и самодеятельности. Как в армии, все должно делаться только по команде сверху. Вышестоящее начальство определяет и жестко контролирует, кому быть депутатом, кому - миллиардером, кому сидеть в тюрьме, кому жить и кому умирать. Каждый сверчок должен знать свой шесток и не сметь куда-то без разрешения прыгать. Любая инициатива наказуема. Вертикаль власти формируется сверху и никто не имеет права вмешиваться в этот процесс.

Это основной закон и базовый принцип системы. Только в таком режиме она может функционировать. Иначе ее ждет хаос и развал.

Навальный посягнул на священную прерогативу высшей власти формировать номенклатурную иерархию, в которую входят депутаты МГД. Список назначенных депутатов был утвержден, оставалась только формальная церемония «выборов». Навальный вмешался в нее и сорвал несколько важных номенклатурных назначений. И неважно, что в результате были избраны в основном спойлеры номенклатурщиков. Только вышестоящее начальство, а не какой-то выскочка-оппозиционер, имело право определить, кому стать спойлером, а кому депутатом.

Таким образом, Навальный с точки зрения бюрократии совершил тяжкое преступление, вносящее хаос в административно-командное управление столицей. Власти возмущены и пытаются уничтожить его движение, чтобы исключить возможность повторения этого опасного прецедента.