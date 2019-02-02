Росія використовує кокаїн в гібридній війні

В 90-і кокаїн для путінських був просто джерелом швидкого збагачення, а зараз його не можуть не використовувати у великій політиці

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В отличие от кокаина с логотипом «Единой России», изъятого летом бельгийской таможней, арестованные в Кабо-Верде 9,5 тонн этого наркотика не были маркированы. Однако «откуда дровишки» и без всякой маркировки понятно. И не только потому, что везли кокаин российские моряки. Контрабанда кокаина - одна из специализаций путинского клана еще со времен бандитского Петербурга 90-х (см. в интернете множество статей на эту тему). Понятно, что этот сверхприбыльный бизнес российские братки в погонах и без не оставляют и сейчас. Чего стоил только скандал с 400 килограммами кокаина, обнаруженными в российском посольстве в Буэнос-Айресе, которые по информации аргентинской полиции должны были быть вывезены из этой страны на самолете Патрушева.

Если в 90-е кокаин для путинских был просто источником быстрого обогащения, то сейчас его не могут не использовать в большой политике. Кокаин - элитный наркотик. Известно, что на нем сидят многие представители западной политической и бизнес-элиты. Те, кто продает им кокаин, держат их за яйца, вернее, буквально за нос и способен манипулировать ими. Путинский кокаиновый картель не мог пройти мимо такой возможности. Кокаин, а также огромный черный нал с его продажи, стал инструментом растления, подкупа, шантажа, деморализации западных элит; мощным оружием гибридной войны в руках Кремля. Читайте також Росія намагатиметься пробити наземний коридор до Криму – німецький експерт 2 Лютого, 18:43 Характерно, что западные страны не могут или не хотят всерьез бороться с этой угрозой. Например, в истории с аргентинским кокаином немецкие власти фактически помогли Кремлю спрятать концы в воду, незаконно выдав России главного фигуранта этого дела Андрея Ковальчука. По словам адвоката: «Из Германии его вывезли с нарушением закона, еще срок обжалования не истек». Есть информация, что решение о выдаче Ковальчука было принято немцами после настойчивой просьбы высшего российского руководства. Если так дальше пойдет, кремлевская операция «кокаин в обмен на свободу» будет успешно реализована.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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