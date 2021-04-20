Тільки всебічна військова допомога Заходу Україні може забезпечити міжнародну безпеку

Захід не готовий воювати за Україну, але він може допомогти українцям створити потужну систему оборони

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Вооружить заложника

Украина – наиболее уязвимое в гибридной войне звено западной коалиции. Путин пытается сделать ее своим заложником, шантажируя широкомасштабной агрессией и вымогая таким образом уступки со стороны Запада. Об этом свидетельствует история с демонстративной подготовкой российского наступления, вызвавшая знаменитый звонок Байдена, обещавшего уважить Путина встречей. Как стало понятно, одной из целей этого шантажа было предотвращение запланированных новых американских санкции.

Только массированная всесторонняя военная помощь Запада Украине может обеспечить международную безопасность. Путин должен понимать, что если рыпнется на Украину, получит по рогам.

Это вполне реально. Как показывают военные конфликты последнего времени, российские вооружения устарели и неэффективны. Такие консервные банки и железные болванки, гордо именуемые новейшими танками и ракетами, бессильны против НАТОвских, напичканных современной электроникой дронов.

Запад не готов воевать за Украину, но он может помочь украинцам создать мощную систему обороны. Кажется, в НАТО это начинают понимать.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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