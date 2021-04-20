Співробітників СБУ перевели в режим підвищеної готовності. Що відомо

У більшості областей країни СБУ вже проводить чи невдовзі заплановані масштабні антитерористичні навчання

Нині Служба безпеки України перевіряє всю інформацію, що може становити загрозу національній безпеці держави. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі «Укрінформу».

Так, на запитання, чи перевіряють правоохоронці інформацію про роздмухування сепаратистських настроїв в окремих регіонах України, він відповів, що СБУ не лише бореться з наслідками проблем, а запобігає їм, діючи на випередження.

«СБУ постійно моніторить, аналізує та перевіряє всю інформацію, яка може свідчити про загрози державній безпеці України. Ми адаптуємо свою роботу залежно від актуальних викликів часу. При цьому значна її частина може бути непублічною. Це – одна зі специфіки служби. Також налагоджена системна комунікація і співпраця з колегами по силовому блоку, котрі згідно з законом відповідають кожен за свій напрям», – розповів Дехтяренко.

За його словами, до адекватних заходів протидії СБУ спонукають ескалація збройного протистояння з РФ та нарощування агресивної риторики з боку країни-агресора.

«На сьогодні співробітники СБУ у всіх областях, а не тільки в прикордонних, переведені в режим підвищеної готовності», – наголосив речник.

Він уточнив, що було, зокрема, посилено контррозвідувальну та оперативно-розшукову складові діяльності СБУ.

«У більшості областей країни СБУ вже проводить чи невдовзі заплановані масштабні антитерористичні навчання. Тому ще раз підкреслюємо: СБУ цілодобово докладає всіх зусиль, щоб українці були максимально захищеними», – заявив Дехтяренко.

Він також зазначив, що країна-агресор проводить інформаційні спецоперації з метою поширення панічних настроїв в українському суспільстві, а також може провокувати акції протесту й заворушення.

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