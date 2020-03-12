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    Думки вголос

    У Росії обнулили все: президентські терміни Путіна, закон, суд, здоровий глузд та совість

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    У Росії обнулили все: президентські терміни Путіна, закон, суд, здоровий глузд та совість

    Путінська Росія - країна пануючого нуля - намагається обнулити і інші країни

    Мовою оригіналу

    Долой ноледержавие!

    Нулевые депутаты обнулили своему нулю-президенту президентские сроки.

    Слово года - «обнулить». В России обнулили все: президентские сроки, закон, права и свободы, суд, парламент, выборы, здравый смысл, совесть. На все это удовлетворенно взирает сидящий на российском троне Его величество Ноль.

    Ноледержавие (нолекратия) - абсолютизм Ноля. На верху властной вертикали - Абсолютный Ноль, ниже на этажах власти - нули поменьше. Каждый, кто хочет вписаться в эту вертикаль, должен помножить себя на ноль, обнулить в себе все человеческое. Более того, нули гоняются за сохранившими какой-то человеческий номинал индивидами, чтобы обнулить их умножением на себя.

    Нули пытаются наполнить пустоту внутри наворованными капиталами. Их внутренне содержание стремится к абсолютному нолю, а объем наворованного ими - к бесконечности.

    Путинская Россия - страна господствующего нуля - пытается обнулить и другие страны. Беларусь помножили на лукашенковский ноль. Украину с маниакальным упорством многие годы стремятся помножить на ноль, к счастью, безуспешно.

    Нули по всему миру лезут к власти при поддержке московского Абсолютного Нуля. Нолекратия распространяется как короновирус.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
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