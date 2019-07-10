В Росії знову ліплять з Грузії образ ворога

Чим більш вороже росіяни ставляться до інших країн, тим сильніше вони люблять своє начальство

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Все просто

«Не было никогда такого и вот опять» :) . Государственная пропаганда опять кричит диким голосом, как полувменяемый подросток: «Наших бьют!». Самое смешное, что этот дешевый прием обычно действует. Россияне возбуждаются на чужих, которые «наших обижают», и сливаются в едином эротико-патриотическом экстазе с собственной садовластью.

Чем враждебнее люди в России относятся к другим странам, тем больше они любят свое начальство. Это, как говорится, медицинский факт, подтверждённый многолетней социологической статистикой.

Последнее время, судя по опросам, рейтинг власти упал и не шевелится. Чтобы поднять его нужна виагра ненависти. Украинцы уже не актуальны. На этот раз, в который раз образ врага лепят из грузин.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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