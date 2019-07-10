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    Думки вголос

    В Росії знову ліплять з Грузії образ ворога

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    В Росії знову ліплять з Грузії образ ворога

    Чим більш вороже росіяни ставляться до інших країн, тим сильніше вони люблять своє начальство

    Мовою оригіналу

    Все просто

    «Не было никогда такого и вот опять» :) . Государственная пропаганда опять кричит диким голосом, как полувменяемый подросток: «Наших бьют!». Самое смешное, что этот дешевый прием обычно действует. Россияне возбуждаются на чужих, которые «наших обижают», и сливаются в едином эротико-патриотическом экстазе с собственной садовластью.

    Чем враждебнее люди в России относятся к другим странам, тем больше они любят свое начальство. Это, как говорится, медицинский факт, подтверждённый многолетней социологической статистикой.

    Последнее время, судя по опросам, рейтинг власти упал и не шевелится. Чтобы поднять его нужна виагра ненависти. Украинцы уже не актуальны. На этот раз, в который раз образ врага лепят из грузин.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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