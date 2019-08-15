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    Думки вголос

    Воїнство Путіна розбіжиться за першої серйозної небезпеки

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Володимир Путін та байкери &laquo;Нічні вовки&raquo; - Воїнство Путіна розбіжиться за першої серйозної небезпеки
    Володимир Путін та байкери «Нічні вовки»

    Який цар, така в нього і свита

    Мовою оригіналу

    Залдостанов от имени «Ночных волков» поблагодарил Путина за оказываемую поддержку: «Я вам очень благодарен и имейте в виду, что все мы — это ваше воинство». Ряженые клоуны на мопедах - вот ты какое, путинское воинство. :)

    А если серьезно, «путинское воинство» - это, по сути, конгломерат нескольких банд, из которых мотобанда мелкого рэкетира и рейдера Залдостанова самая малочисленная и комичная. Куда опаснее головорезы президентского «пехотинца» Кадырова, который, по собственному признанию, убил первого русского в 16 лет (видимо так это ему понравилось, что с тех пор просто остановиться не может). Путинское воинство - это и наемники уголовника Пригожина, всегда готовые в зависимости от величины прайса хоть врать в сети, хоть калечить и убивать в реале. Это ГРУшные отравители и хакеры, засветившиеся и обгадившиеся практически во всех западных странах. Это росгвардейские садисты, с видимым удовольствием избивающие женщин и подростков. В общем, какой царь, такое и воинство.

    Самое печальное для Путина, что оно при первом серьезном шухере разбежится. Чеченцы сами порвут Кадырова, росгвардейцы спрячутся под юбками у своих жен и будут оттуда лепетать, что «только выполняли приказ», байкеры Зладастонова потеряют дотации и начнут зарабатывать съемками в гейпорно. А чекисты просто исчезнут из Москвы, как будто их и не было, причем одновременно на некоторых средиземноморских виллах поселятся новые жильцы – любящие тишину «бизнесмены» из России.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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