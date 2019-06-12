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    Думки вголос

    Звільнення журналіста Голунова: російський государ явив світові чудо милосердя!

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Звільнення журналіста Голунова: російський государ явив світові чудо милосердя!

    Відлига? Та ні, просто російські менти спрацювали брудно

    Мовою оригіналу

    Не день сегодня, а феерия.
    Ликует публика московская.
    Ну вы поняли, почему я вспомнил этот стишок времен хрущевско-маленковской оттепели. :)

    Свершилось, свершилось! Государь явил миру чудо милосердия! Оклеветанный журналист освобожден из узилища! Московская публика, захлёбываясь от восторга, целует полы походного плаща императора. Захарова рыдает на плече Венидиктова. Скобеева с криком «Христос воскрес!» бросается на шею брезгливо морщащегося от слова «Христос» Познера.

    Оттепель? Да нет, просто менты сработали привычно бестолково и грязно. Однако то, что проходит с простыми людьми, не проканало для посадки известного журналиста. В следующий раз будут аккуратнее.

    Прекрасно, что Иван Голунов на свободе. Но Сенцов доходит в лагере за полярным кругом, но крымских татар арестовывают практически каждый день, но молодых российских правдоискателей продолжают гнобить по пыточным делам. Рано торжествовать, господа-товарищи.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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