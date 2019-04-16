  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ніколаєв

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Росія і Білорусь: дружба за принципом «куди вони подінуться»

    • Ігор Ніколаєв

      Російський економіст

    • Розсилка
    Росія і Білорусь: дружба за принципом «куди вони подінуться»

    Яблука стануть новою причиною сварки двох країн?

    Мовою оригіналу

    С 12 апреля 2019 года по  решению Россельхознадзора запрещен ввоз яблок и груш из Беларуси в Россию. Повод?  Причина? – Ну, догадаться не трудно: под видом белорусской продукции может поставляться в Россию продукция, в отношении стран происхождения которой действуют российские контрсанкции. В дальнейшем, по  мнению Россельхознадзора, не исключен и запрет на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов.

    Белорусское руководство, как известно, отреагировало на это решение российских властей очень эмоционально: «обнаглели…» (да-да, это в адрес России). Но, может быть, есть основания для столь негативной реакции, пусть и не в подобной терминологии? Что же, давайте посмотрим, сколь значим для Беларуси экспорт в  Россию. По итогам 2018 года доля России в белорусском экспорте составила 38,5%. В 2000 году этот показатель вообще равнялся 84,3%. Как видим, за последние десятилетия произошло значительное снижение зависимости Беларуси от экспорта в  Россию, но всё равно роль экспорта по российскому направлению остается доминирующей.

    По импорту из России влияние нашей страны еще более велико, хотя оно и уменьшалось: его доля в Беларуси снизилась с 92,3% в 2000 году до 59,2% в 2018 году.

    А сколь значима Беларусь для экспорта-импорта в России? В 2000 году доля Беларуси в общем объеме российского экспорта составляла 3,9%, в 2018 году – 4,8%. Доля импорта из Беларуси в общем объеме импортируемых в Россию товаров в 2000 году составляла 3,3%, в 2018 году – 5,1%. Есть небольшое увеличение и по экспорту, и  по импорту, но в общем все стабильно – где-то 4-5% на протяжении двух десятилетий.

    Сравним вот эти 4-5% с  долями России в экспорте-импорте Беларуси, и вывод будет однозначен: Россия для Беларуси гораздо более значимая страна во внешнеторговом плане, чем Беларусь для России. И что это значит? – А значит это следующее: наши действия должны быть очень хорошо обдуманы, так как они чрезвычайно чувствительны для белорусской стороны.

    Читайте також

    Вот эта мера – запрет на ввоз яблок и груш из Беларуси – она хорошо обдумана? Что же, давайте вспомним повод для столь решительных действий Россельхознадзора: не допустить провоза на территорию России так называемой «санкционки». Это весомый повод, чтобы еще и с Беларусью окончательно разругаться?

    Никто не хочет сказать, что белорусская сторона полностью безгрешна, но ведь Россия сама долгие годы создавала ситуацию ненормального, скажем так, экономического сотрудничества, не  решая проблемы, а загоняя их вглубь межгосударственных отношений. Сегодня, когда поводом для запретов становятся действия (контрсанкции), которые кроме как вредными и ошибочными никак не назовешь, встает закономерный вопрос о  необходимости подобных шагов.

    Еще кто-то есть, кто по-прежнему считает правильными все эти глубоко ошибочные и безответственные контрсанкции? Есть, понятно, такие, но для большинства россиян все эти контрсанкции обернулись мощным ростом цен (прежде всего, сразу после их  введения) и проблемами с качеством продукции («пальмовый сыр», более чем 25%-я доля фальсификата на российском рынке молочной продукции и пр.).

    И вот теперь, запрещая ввоз яблок и груш из Беларуси, борясь за чистоту контрсанкций, мы, получается, готовы жертвовать своими добрыми отношениями с Беларусью.

    Продолжаем, похоже, и с Беларусью действовать по принципу «куда они денутся». Денутся, еще как денутся… На самом деле, уже делись, а все эти братания после шумной ругани – это так, для отвода глаз.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Білорусь Росія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Микола Сунгуровський
    Микола Сунгуровський

    Директор військових програм Центру Разумкова

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Аркадій Бабченко
    Аркадій Бабченко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ