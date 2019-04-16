Росія і Білорусь: дружба за принципом «куди вони подінуться»

Яблука стануть новою причиною сварки двох країн?

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С 12 апреля 2019 года по решению Россельхознадзора запрещен ввоз яблок и груш из Беларуси в Россию. Повод? Причина? – Ну, догадаться не трудно: под видом белорусской продукции может поставляться в Россию продукция, в отношении стран происхождения которой действуют российские контрсанкции. В дальнейшем, по мнению Россельхознадзора, не исключен и запрет на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов.

Белорусское руководство, как известно, отреагировало на это решение российских властей очень эмоционально: «обнаглели…» (да-да, это в адрес России). Но, может быть, есть основания для столь негативной реакции, пусть и не в подобной терминологии? Что же, давайте посмотрим, сколь значим для Беларуси экспорт в Россию. По итогам 2018 года доля России в белорусском экспорте составила 38,5%. В 2000 году этот показатель вообще равнялся 84,3%. Как видим, за последние десятилетия произошло значительное снижение зависимости Беларуси от экспорта в Россию, но всё равно роль экспорта по российскому направлению остается доминирующей.

По импорту из России влияние нашей страны еще более велико, хотя оно и уменьшалось: его доля в Беларуси снизилась с 92,3% в 2000 году до 59,2% в 2018 году.

А сколь значима Беларусь для экспорта-импорта в России? В 2000 году доля Беларуси в общем объеме российского экспорта составляла 3,9%, в 2018 году – 4,8%. Доля импорта из Беларуси в общем объеме импортируемых в Россию товаров в 2000 году составляла 3,3%, в 2018 году – 5,1%. Есть небольшое увеличение и по экспорту, и по импорту, но в общем все стабильно – где-то 4-5% на протяжении двух десятилетий.

Сравним вот эти 4-5% с долями России в экспорте-импорте Беларуси, и вывод будет однозначен: Россия для Беларуси гораздо более значимая страна во внешнеторговом плане, чем Беларусь для России. И что это значит? – А значит это следующее: наши действия должны быть очень хорошо обдуманы, так как они чрезвычайно чувствительны для белорусской стороны.

Вот эта мера – запрет на ввоз яблок и груш из Беларуси – она хорошо обдумана? Что же, давайте вспомним повод для столь решительных действий Россельхознадзора: не допустить провоза на территорию России так называемой «санкционки». Это весомый повод, чтобы еще и с Беларусью окончательно разругаться?

Никто не хочет сказать, что белорусская сторона полностью безгрешна, но ведь Россия сама долгие годы создавала ситуацию ненормального, скажем так, экономического сотрудничества, не решая проблемы, а загоняя их вглубь межгосударственных отношений. Сегодня, когда поводом для запретов становятся действия (контрсанкции), которые кроме как вредными и ошибочными никак не назовешь, встает закономерный вопрос о необходимости подобных шагов.

Еще кто-то есть, кто по-прежнему считает правильными все эти глубоко ошибочные и безответственные контрсанкции? Есть, понятно, такие, но для большинства россиян все эти контрсанкции обернулись мощным ростом цен (прежде всего, сразу после их введения) и проблемами с качеством продукции («пальмовый сыр», более чем 25%-я доля фальсификата на российском рынке молочной продукции и пр.).

И вот теперь, запрещая ввоз яблок и груш из Беларуси, борясь за чистоту контрсанкций, мы, получается, готовы жертвовать своими добрыми отношениями с Беларусью.

Продолжаем, похоже, и с Беларусью действовать по принципу «куда они денутся». Денутся, еще как денутся… На самом деле, уже делись, а все эти братания после шумной ругани – это так, для отвода глаз.

Джерело: Эхо Москвы

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