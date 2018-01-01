Надзвичайна подія у Солом’янському суді: сокира народного гніву уже занесена над мантією

Нещодавно один постраждалий прийшов у суд і підірвав дві гранати

Сьогодні якийсь чоловік провів репетицію. Увірвався у двір Солом’янського суду (до речі, котрий вже свого часу частково спалили), і почав СОКИРОЮ трощити автівки. Я прекрасно знаю цю будівлю суду, бував там не раз. Прекрасно знаю деяких суддів. І на жаль, деяких не з найкращого боку. Чого я кажу «репетицію» – бо очевидно,

Кожен суддя під прицілом, але зараз особливо небезпечні для служителів Феміди часи

Нещодавно один постраждалий прийшов у суд і підірвав дві гранати

Сьогодні якийсь чоловік провів репетицію. Увірвався у двір Солом’янського суду (до речі, котрий вже свого часу частково спалили), і почав СОКИРОЮ трощити автівки.

Я прекрасно знаю цю будівлю суду, бував там не раз. Прекрасно знаю деяких суддів. І на жаль, деяких не з найкращого боку.

Чого я кажу «репетицію» – бо очевидно, що візит із сокирою до суддів міг би закінчитися інакше. Суддів у нас відверто ненавидять, інколи, на жаль, небезпідставно.

Нагадаю нещодавно один постраждалий прийшов у суд і підірвав дві гранати.

Тенденція очевидна.

Ясно, що кожен суддя під прицілом, але зараз особливо небезпечні для служителів Феміди часи. Захистити їх, за великим рахунком, нема кому.

Хотів би підказати вихід суддям. Їм треба підняти повстання.

Суддям треба повстати проти диктату Адміністрації президента. Їм слід перестати бути частиною президентської вертикалі влади. Спротив і боротьба за реальну незалежність зможуть повернути їм статус у суспільстві, повагу співгромадян. Треба вигнати і своїх рядів тих, хто найбільш завзято транслює команди згори. Позбутися тих, хто найбільш відверто і показав прогинається під вказівки начальства.

Це мирне повстання суддів проти влади Адміністрації

- фантастика, скажете ви, і я не буду заперечувати.

Але я, знаючи настрої простих людей, можу свідчити з жалем – сокира народного гніву уже занесена над суддівською мантією. Чекають тільки приводу. Тому треба рятуватися надзвичайними методами.

«Чоловік методично бив по автівках, а коли співробітники суду підняли галас, почав ще сильніше трощити машини».

Джерело: блог Ігора Луценка

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