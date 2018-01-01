НАБУ завершило слідство у справі Розенблата та Полякова

Підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали провадження

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України завершили слідство у кримінальному провадженні щодо народний депутатів України Борислава Розенблата та Максима Полякова. Про це повідомив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко. [READ_MORE] «Сьогодні



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Максим Поляков і Борислав Розенблат

Підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали провадження

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України завершили слідство у кримінальному провадженні щодо народний депутатів України Борислава Розенблата та Максима Полякова. Про це повідомив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко.

«Сьогодні завершено слідство», — сказав Кривенко.

Він додав, що підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали провадження.

За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.

За даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців — Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.

Раніше суд дозволив Розенблату ходити без електронного браслета.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 липня 2017 позбавила Розенблата недоторканності,однак для згоди на його арешт голосів не вистачило. Парламентарю інкримінують лобізм при внесенні змін до законопроекту, що регламентує видобуток та експорт бурштину. За словами керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, за ці зміни Розенблат разом із іншим парламентарем, Максимом Поляковим, отримали $15 тис. на двох.

Крім того, Розенблата підозрюють у хабарництві на суму в $200 тис. НАБУ записало розмови нардепа із підставною «агентом Катериною», якій він начебто обіцяв за певну суму допомогти іноземній компанії отримати дозволи на видобуток бурштину. В одній із розмов, яку слідчі зафіксували на відео, нардеп розповів Катерині, що ліцензії, які видала Держгеонадра компаніям, можна відібрати лише через суд.

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