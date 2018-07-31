Напади на активістів стали відбуватися раз на кілька тижнів. Що далі?
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Розсилка
В Україні відтворено класичний феодальний уклад часів Кучми, Ющенка і Януковича
Напади на людей з активною суспільною позицією стали відбуватися раз на кілька тижнів, регулярно.
Сьогодні ми стали свідками підлого вбивства пострілом у спину і підлого нападу за допомогою сірчаної кислоти.
Раніше джерелом подібних кримінальних новин була Одеса, тепер пошесть розповсюдилася по інших південних містах.
Чому так?
Тому що в Україні відтворено класичний феодальний уклад часів Кучми, Ющенка і Януковича. Коли регіони віддано у безроздільне володіння місцевим князям та баронам. Це нагадує Мінські угоди – місцеві корупціонери, криміналітет таки отримали свої суди, правоохоронні органи, органи місцевої влади в обмін на те, що не будуть знімати таблички «Україна».
Звісно, оточення Авакова і Порошенка є стороною цієї угоди, де фігурують фінансові потоки, лояльні голосування у місцевих радах та у парламенті тощо.
Феодалами продовжують фігурувати ті, хто і раніше був серед знаті. Члени Партії Регіонів та сателіти. Додалося трохи нових, але стиль життя їх нічим не відрізняється.
Баронство із задоволенням придушує місцевих активістів, оббріхує у ЗМІ, а потім здійснює силовий тиск бандитськими методами. Українські борці з новим феодалізмом, якщо вони не у столиці, де поруч держустанови та центральні телеканали, знаходяться як у пастці – скаржитися нема кому, їх методично обкладують бандитами, продажними ЗМІ, продажними суддями та прокурорами, продажними поліцейськими з сбушниками. Просвіту не видно.
Хто може себе захистити – вибирає кредо «краще суд, ніж труна», як Стерненко. Хто не може – ховається і затихає.
Зруйнувати феодалізм, тиранію місцевих князьків – це поміняти на конституційному рівні механізми локальної влади та роботи центральних органів.
Це правильно сформулювати завдання для реформ, не слухаючи закордонних та вітчизняних аферистів, це – поміняти суспільний устрій, перезавантажити державу.
Інакше – рано чи пізно місцеве баронство стане шантажувати центр сепаратизмом, як це було на Донбасі, з відповідними наслідками.
Джерело: блог Ігора Луценка