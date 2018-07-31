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    Думки вголос

    Напади на активістів стали відбуватися раз на кілька тижнів. Що далі?

    • Ігор Луценко

      Народний депутат, «Батьківщина»

    • Розсилка
    <span>У Бердянську застрелили добровольця Віталія Олешка, який конфліктував з місцевими олігархами</span> - Напади на активістів стали відбуватися раз на кілька тижнів. Що далі?
    У Бердянську застрелили добровольця Віталія Олешка, який конфліктував з місцевими олігархами

    В Україні відтворено класичний феодальний уклад часів Кучми, Ющенка і Януковича

    Напади на людей з активною суспільною позицією стали відбуватися раз на кілька тижнів, регулярно.

    Сьогодні ми стали свідками підлого вбивства пострілом у спину і підлого нападу за допомогою сірчаної кислоти.

    Раніше джерелом подібних кримінальних новин була Одеса, тепер пошесть розповсюдилася по інших південних містах.

    Чому так?

    Тому що в Україні відтворено класичний феодальний уклад часів Кучми, Ющенка і Януковича. Коли регіони віддано у безроздільне володіння місцевим князям та баронам. Це нагадує Мінські угоди – місцеві корупціонери, криміналітет таки отримали свої суди, правоохоронні органи, органи місцевої влади в обмін на те, що не будуть знімати таблички «Україна». 

    Звісно, оточення Авакова і Порошенка є стороною цієї угоди, де фігурують фінансові потоки, лояльні голосування у місцевих радах та у парламенті тощо. 

    Феодалами продовжують фігурувати ті, хто і раніше був серед знаті. Члени Партії Регіонів та сателіти. Додалося трохи нових, але стиль життя їх нічим не відрізняється.

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    Баронство із задоволенням придушує місцевих активістів, оббріхує у ЗМІ, а потім здійснює силовий тиск бандитськими методами. Українські борці з новим феодалізмом, якщо вони не у столиці, де поруч держустанови та центральні телеканали, знаходяться як у пастці – скаржитися нема кому, їх методично обкладують бандитами, продажними ЗМІ, продажними суддями та прокурорами, продажними поліцейськими з сбушниками. Просвіту не видно. 

    Хто може себе захистити – вибирає кредо «краще суд, ніж труна», як Стерненко. Хто не може – ховається і затихає.

    Зруйнувати феодалізм, тиранію місцевих князьків – це поміняти на конституційному рівні механізми локальної влади та роботи центральних органів. 

    Це правильно сформулювати завдання для реформ, не слухаючи закордонних та вітчизняних аферистів, це – поміняти суспільний устрій, перезавантажити державу.

    Інакше – рано чи пізно місцеве баронство стане шантажувати центр сепаратизмом, як це було на Донбасі, з відповідними наслідками.

    Джерело: блог Ігора Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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