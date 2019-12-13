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    Думки вголос

    Справа про вбивство Шеремета: маленька брехня породжує недовіру до всієї намальованої картини

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    20 липня 2016 року в Києві підірвали автомобіль із журналістом Павлом Шереметом - Справа про вбивство Шеремета: маленька брехня породжує недовіру до всієї намальованої картини
    20 липня 2016 року в Києві підірвали автомобіль із журналістом Павлом Шереметом

    Кому вірити – Авакову з підлеглими, чи Рябошапці?

    Яким чином вбивство білоруського журналіста може «привернути увагу суспільства до націонал-радикальних ідей»?

    Це виглядає маразмом, маразмом і є. Це – копіпейст з інших підозр, котрі оголошуються добровольцям у багатьох справах.

    Зверніть увагу на слова генпрокурора Рябошапки на брифінгу. Він каже дуже важливу тезу: «Насправді це перші кроки у розкритті цього злочину, оскільки встановлено лише тих осіб, котрі планували і вчинили вбивство. І насправді країна ще має почути про те, хто ж був ініціатором та організатором цього злочину»

    Зауважте, більше Рябошапка ніяк, ні словом не коментує матеріали «презентації».

    Але слова прокурора про наявність якогось наразі невідомого ініціатора чи організатора злочину протирічать матеріалам підозри. У них же вказано, що цей ініціатор та організатор – Антоненко, «арієць» та «націонал-радикал», за версією Авакова.

    Чому ж такі суперечності у заявах правоохоронців? Кому вірити – Авакову з підлеглими, чи Рябошапці?

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Арсен Аваков вбивство Павло Шеремет Руслан Рябошапка
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