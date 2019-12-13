Кого підозрюють у вбивстві Шеремета? Фільм про хірурга та волонтерку Юлію Кузьменко



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Лікар- хірург Юлія Кузьменко вже 15 років працює в Охматдиті

Юлія Кузьменко - відомий волонтер, під час АТО була військовим медиком

Волонтерку, військового медика і одночасно лікаря-хірурга з Охматдиту Юлію Кузьменко, вчора, 12 грудня публічно назвали співучасницею вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це начальник кримінальної поліції Євгеній Коваль повідомив під час екстреного брифінгу.

Після цього у соцмережах поширили фільм про Юлію Кузьменко, що був показаний у програмі «Ранок з Україною».

Нагадаємо, на екстреному брифінгу заступник голови Національної поліції України, генерал Коваль повідомив, що вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета заклала лікар-хірург із Охматдита, волонтерка Юлія Кузьменко.

Як повідомлялося, Кузьменко за інформацією з її сторінки в соцмережі, з 2003 року працює в Науково-практичному центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ - завідує відділенням Рентгеноангіографія і ендоваскулярної хірургії. До цього - з 2002-го по 2006 рік - була лікарем в Інституті Амосова. У 2016 році Кузьменко отримала президентську нагороду За гуманітарну участь в антитерористичній операції і волонтерську премію євромайдан SOS-2016.

До відома, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.