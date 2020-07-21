Як висвітлюватиме події з захопленням заручників у Луцьку російська пропаганда в Україні?

Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Ігор Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маленький прогноз про роботу російської пропагандистської машини

Будуть говорити про те що винуватий Майдан, що він радикалізував людей, що екстремісти посіяли у народі ворожнечу і насилля, що внаслідок війни в країні мільйони одиниць зброї, і т.п.

Телеканали медведчука, сайт strana.ua та будуть винити майданівців, що нібито рівень вуличної злочинності зростає.

І не зупинить пропагандистів той факт що терорист, судячи з попередніх даних, ментально перебуває у русском мире. Що своє мережеве соціальне життя він веде у Однокласниках, що дивиться російські фільми, російські телепередачі, цитує російських класиків та мислителів. В уяві цієї людини - Колима, у його стрічці друзів - росіяни.

Я навіть зараз не хочу формулювати обвинувачення цій людині і тим більше його виправдовувати.

Я просто прогнозую ту брехню, якою будуть оперувати наші внутрішні вороги, для того щоб звинуватити нас - тих, хто намагався тримати Україну подалі від колими і однокласників.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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