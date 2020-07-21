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    Суспільство

    У Луцьку до однієї з заручниць намагався прорватися її чоловік

    • Розсилка
    Зараз з чоловіком спілкується психолог - У Луцьку до однієї з заручниць намагався прорватися її чоловік
    Зараз з чоловіком спілкується психолог

    Чоловіка затримали правоохоронці

    У Луцьку до однієї з заручниць намагався прорватися чоловік, проте його зупинили правоохоронці. Про це пише «Вісник».

    «Не чіпайте мене, там моя дружина», - кричав чоловік.
    Зазначається, що наразі його відвели до психолога.

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

    Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

    До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку. 

    Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

    Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

    Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.

     

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