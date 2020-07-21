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    Події в Україні

    СБУ кваліфікувала захоплення автобуса у Луцьку як теракт

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    Поліція змогла передати воду заручникам - СБУ кваліфікувала захоплення автобуса у Луцьку як теракт
    Поліція змогла передати воду заручникам

    За фактом захоплення у Луцьку рейсового автобуса «Краснилівка-Берестечко» слідчими розпочате кримінальне провадження за статтею терористичний акт

    Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження про терористичний акт за фактом захоплення автобуса з заручниками в Луцьку. Про це повідмоляє у Facebook пресслужба Управління СБУ у Волинській області.

    «За фактом захоплення у Луцьку 44-річним громадянином України рейсового автобуса «Краснилівка-Берестечко» слідчими Служби безпеки Украї̈ни розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу Украї̈ни», - йдеться у повідомленні.

    Наразі відомо, що перший заступник голови Національної поліції України Євген Коваль зміг передати воду заручникам.

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

    Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

    До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку. 

    Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

    Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

    Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.

     

     

    теракт СБУ зброя тероризм заручники Луцьк вибухівка чоловік
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