Апгрейд проекту «Новоросія»

Ігор Попов Народний депутат 8 скликання

Ігор Попов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія висунула ультиматум

Заява В’ячеслава Володіна про можливий вихід кількох областей зі складу Украіни - це засвітка «плану Б» російської делегації перед паризькими переговорами.

Тобто по факту ультиматум. Апгрейд проекту «Новоросія».

Чим будемо протидіяти? Постановочною нарадою на Банковій? У 2020 перед місцевими виборами розчаровані виборці «зеленої команди» можуть перетікати в окремих областях до тих політичних брендів, які можуть повторити «подвиг» Верховної Ради Криму зразка 2014 року.

Особливо під впливом «зелених чоловічків» та зелених папірців.

В цьому випадку тип виборчої системи на місцеві вибори стає питанням національної безпеки. Вірогідно парламент провалить голосування за того Франкенштейна, якого зліпили із залишків Виборчого кодексу. Провести конституційну реформу розділу про місцеве самоврядування до старту місцевих виборів також уже не встигають. Тому місцеві вибори прийдеться проводити або по діючому закону, або терміново писати новий.

Мораль - при плануванні адмінтерреформи озвучені Володіним ризики і загрози варто теж враховувати.

Джерело: блог Ігора Попова

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