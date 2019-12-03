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    Кулеба запевняє, що Україна не підписуватиме юридичних зобов'язань на «нормандському саміті»

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    За результатами сміту планується політична заява учасників

    Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба розповів, що вже готується комюніке, яке наразі є дуже дипломатичним.

    Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

    Він зазначив, що документ, який підпишуть учасники нормандського саміту не буде містити жодних юридичних зобов'язань для України.

    «Перше, що ми маємо пам'ятати, що комюніке є політичним документом. Не йтиметься про жодні юридичні зобов'язання, які візьме на себе українська держава в особі президента. Наразі комюніке є дуже дипломатичним», - заявив Кулеба.

    Він також підтвердив, що за результатами нормандської зустрічі, підготовлений в МЗС проект документу може бути доповнено новими пунктами.

    Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

    Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

    Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

     Читайте також: «9 грудня ми побачимо, чи хоче Росія завершити війну». Інтерв’ю Володимира Зеленського західним ЗМІ
    Нормандська четвірка МЗС Росія Ангела Меркель саміт Путін держава Україна Дмитро Кулеба
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