Кулеба запевняє, що Україна не підписуватиме юридичних зобов'язань на «нормандському саміті»



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За результатами сміту планується політична заява учасників

Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба розповів, що вже готується комюніке, яке наразі є дуже дипломатичним.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Він зазначив, що документ, який підпишуть учасники нормандського саміту не буде містити жодних юридичних зобов'язань для України.

«Перше, що ми маємо пам'ятати, що комюніке є політичним документом. Не йтиметься про жодні юридичні зобов'язання, які візьме на себе українська держава в особі президента. Наразі комюніке є дуже дипломатичним», - заявив Кулеба.

Він також підтвердив, що за результатами нормандської зустрічі, підготовлений в МЗС проект документу може бути доповнено новими пунктами.

Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».