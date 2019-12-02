Кількість учнів з навчанням українською в Криму зменшилась у 150 разів



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Значно обмежено вивчення і кримськотатарської мови

Після анексії Криму, кількість учнів, які навчаються українською мовою, зменшилася у 150 разів.

Про це повідомляє Постійне представництво України при відділенні ООН в Женеві на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, до 2014 року на території Криму функціонувало 660 шкіл, в яких усі діти вивчали українську мову.

Майже 13 тис. дітей навчалися українською, понад 2 тисячі - кримськотатарською мовою.

«З 2014 року, коли Росія використала так званий «захист російськомовного населення» в якості фальшивого приводу для окупації, кількість українських шкіл в Криму скоротилося на 87%. В 150 раз, в 150 раз зменшилася кількість учнів в Криму, які навчаються українською мовою. Формально залишилася лише одна така школа», - розповів український представник.

Також було наголошено на тому, що в самій Російській Федерації, де офіційно проживає майже 2 млн українців, немає жодної школи з українською мовою навчання.