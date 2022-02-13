Скільки треба грошей, щоб не принижувати свою країну?

За всю історію України багато поколінь молоді проходили свідомо пекло і тортури

Скандал під час Національного відбору на Євробачення-2022

Той випадок, коли вояж в столицю агресора «пересирає» круту пісню з класним потрібним змістом та добрим виконанням…

Чому існує ця хвороба – «відсутність яєць»? Скільки треба грошей, щоб не принижувати своїх та свою країну?? (чому відсутнє відчуття солідарності з тими, хто вмирає за цю землю щодня(((

Ця моральна проституйованість закінчиться колись?

Нема слів..

Тому я за Калуш.. Калуш крутий .Хоча текст пісні та виконання Аліни Паш - дуже актуальний і важливий сигнал світу (((

Не прогинайся, молодь! Не прогинайся! Якби важко не було

В нашій історії багато поколінь молоді проходили свідомо пекло і тортури... невже так важко тримати гонор?

«Краще бути останнім серед вовків, ніж першим серед шакалів»

Чінгісхан





Джерело: блог Ірми Вітовської

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