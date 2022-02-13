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    Думки вголос

    Скільки треба грошей, щоб не принижувати свою країну?

    За всю історію України багато поколінь молоді проходили свідомо пекло і тортури - Скільки треба грошей, щоб не принижувати свою країну?
    За всю історію України багато поколінь молоді проходили свідомо пекло і тортури

    Скандал під час Національного відбору на Євробачення-2022

    Той випадок, коли вояж в столицю агресора «пересирає» круту пісню з класним потрібним змістом та добрим виконанням…

    Чому існує ця хвороба – «відсутність яєць»? Скільки треба грошей, щоб не принижувати своїх та свою країну?? (чому відсутнє відчуття солідарності з тими, хто вмирає за цю землю щодня(((

    Ця моральна проституйованість закінчиться колись?

    Нема слів..

    Тому я за Калуш.. Калуш крутий .Хоча текст пісні та виконання Аліни Паш - дуже актуальний і важливий сигнал світу (((

    Не прогинайся, молодь! Не прогинайся! Якби важко не було

    В нашій історії багато поколінь молоді проходили свідомо пекло і тортури... невже так важко тримати гонор?

    «Краще бути останнім серед вовків, ніж першим серед шакалів»
    Чінгісхан

    Читайте також: Нацвідбір Євробачення: Суспільне знайшло винного у ситуації із підрахунком голосів


    Джерело: блог Ірми Вітовської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Євробачення культура скандал молодь
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    Скільки треба грошей, щоб не принижувати свою країну?