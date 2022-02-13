Скільки треба грошей, щоб не принижувати свою країну?
Скандал під час Національного відбору на Євробачення-2022
Той випадок, коли вояж в столицю агресора «пересирає» круту пісню з класним потрібним змістом та добрим виконанням…
Чому існує ця хвороба – «відсутність яєць»? Скільки треба грошей, щоб не принижувати своїх та свою країну?? (чому відсутнє відчуття солідарності з тими, хто вмирає за цю землю щодня(((
Ця моральна проституйованість закінчиться колись?
Нема слів..
Тому я за Калуш.. Калуш крутий .Хоча текст пісні та виконання Аліни Паш - дуже актуальний і важливий сигнал світу (((
Не прогинайся, молодь! Не прогинайся! Якби важко не було
В нашій історії багато поколінь молоді проходили свідомо пекло і тортури... невже так важко тримати гонор?
«Краще бути останнім серед вовків, ніж першим серед шакалів»
Чінгісхан
Джерело: блог Ірми Вітовської