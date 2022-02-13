«Моральна проституйованість». Відома акторка прокоментувала скандал із Аліною Паш

«Скільки треба грошей, щоб не принижувати своїх та свою країну??», – Ірма Вітовська

У мережі розгорівся скандал із Alina Pash, яка має представити Україну на цьогорічному Євробаченні з піснею «Тіні забутих предків». Співачка їздила до Росії та окупованого Криму. Відома українська акторка Ірма Вітовська розповіла, що відвідувати Росію – це «моральна проституйованість». У таких виконавців відсутнє відчуття солідарності з тими, хто вмирає за Україну щодня.

«Той випадок, коли вояж в столицю агресора «перес*рає» круту пісню з класним потрібним змістом та добрим виконанням… Чому існує ця хвороба – «відсутність яєць»? Скільки треба грошей, щоб не принижувати своїх та свою країну?? Чому відсутнє відчуття солідарності з тими, хто вмирає за цю землю щодня. Ця моральна проституйованість закінчиться колись? Немає слів», – написала Ірма Вітовська.

Артиска розповіла, що їй на нацвідборі Євробачення сподобався гурт Kalush Orchestra, який в результаті посів друге місце з результатом 14 балів.

«Я за Kalush… Kalush крутий. Хоча текст пісні та виконання Аліни Паш – дуже актуальний і важливий сигнал світу. Не прогинайся, молодь! Не прогинайся! Як би важко не було. В нашій історії багато поколінь молоді проходили свідомо пекло і тортури...Невже так важко тримати гонор? «Краще бути останнім серед вовків, ніж першим серед шакалів», Чінгісхан», – відреагувала Ірма Вітовська.

У суботу, 12 лютого, у фіналі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» перемогла співачка Alina Pash (Аліна Паш) з піснею «Тіні забутих предків». Аліна Паш отримала від глядачів 7 балів і від журі 8 балів. Друге і третє місця посіли Kalush Orchestra і Wellboy.

Фінал національного відбору на Євробачення–2022 відзначився гучним скандалом. Після оголошення переможця гурт Kalush Orchestra заявив про фальсифікації.

Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra висловив сумніви стосовно прозорості організованого голосування.

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