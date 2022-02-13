Нацвідбір Євробачення: Суспільне знайшло винного у ситуації із підрахунком голосів

Суспільний мовник попросив вибачення у глядачів та артистів

Суспільний мовник оприлюднив позицію щодо Національного відбору на Євробачення-2022. «Глядачі та фанати мають низку запитань та зауважень до організації конкурсу, тому вважаємо обов’язковим відповісти на них», – зауважив Суспільний мовник.

Зокрема під час оголошення результатів голосування глядачів у прямому ефірі були помилково названі різні бали учасників, що набрали найменші бали, а саме: Michael Soul (1 бал), гурт Our Atlantic (2 бали), Barleben (3 бали), а також з технічних причин не відображалася таблиця загальних результатів на екрані.

Суспільний мовник просить вибачення у глядачів та артистів: Michael Soul, гурту Our Atlantic, Barleben. «Ми також звернулися за детальними поясненням цієї ситуації до нашого підрядника –виробника телеверсії Нацвідбору на Євробачення-2022 – ТОВ «Френдс Про ТВ», – ідеться у повідомленні.

«Редакторка, яка дублювала результати в навушник ведучому Тімуру Мірошниченку, переплутала стовпчики і почала читати результати не по голосуванню глядачів, а підсумкові. Треба було підказувати ведучому оцінки від глядачів, а вона читала суму, яка виходить у підсумку. Таким чином, вона спантеличила ведучого і графічного редактора, що виводив таблицю з результатами на екран. Через спроби внести правки у файлі стався збій і таблиця зникла з екрана. Ми перепрошуємо за ці незручності, особливо за той стрес, що пережив Тімур», – пояснив продюсер та керівник компанії «Френдс Про ТВ» Олексій Гончаренко.

Правильність перевірки підрахунку голосів здійснювала ТОВ «Аудиторська фірма PwC».

PwC в Україні шостий рік поспіль є незалежним консультантом та аудитором для перевірки правильності підрахунку голосів у Національному відборі на Євробачення. Понад 170 років PwC залишається найвпливовішим світовим брендом та компанією, чиїй експертизі довіряють у всьому світі.

«PwC в Україні провела перевірку правильності результатів глядацького, суддівського та загального голосування Нацвідбору на Євробачення-2022, які опубліковані на офіційному сайті Суспільного мовника. Ми провели процедури, щоб впевнитись, що результати голосування глядачів з системи SMS-голосування, суддів та загальний бал правильно передані ведучим в конверті, а також що загальний рейтинг учасника визначено на основі суми отриманих балів та відповідно до правил Національного відбору. Також від імені команди PwC в Україні та від себе особисто висловлюю підтримку учасникам, ведучим та суддям, які гідно трималися в прямому ефірі», – заявила партнерка PwC в Україні Олена Волкова.

У понеділок, 14 лютого, о 15:00 Суспільний мовник спільно із «Френдс Про ТВ» проведе пресконференцію для ЗМІ.

Як нагадав Суспільний мовник, ТОВ «Френдс Про ТВ» став переможцем мистецького конкурсу на виготовлення телеверсії Національного відбору, постановки виступу переможця, а також резервного запису постановки.

Нагадаємо, Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, який посів друге місце з результатом 14 балів, висловив сумніви стосовно прозорості організованого голосування.

Анжеліку Рудницьку також здивувало те, що ведучий Тімур Мірошниченко міг заплутатись у балах під час оголошення результату.

Раніше повідомлялося, що оргкомітет національного відбору «Євробачення» ухвалив рішення про припинення участі співака Laud у відборі, оскільки заявлена ним пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що прямо порушує правила.

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