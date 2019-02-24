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    Думки вголос

    Молодь буде обирати «марувів», поки не отримує інтелектуальний контент

    • Ірма Вітовська
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    Молодь буде обирати «марувів», поки не отримує інтелектуальний контент

    Наша молодь живе в незалежній країні, але не навчилась бути незалежною

    Багато читаю в стрічці про Євробачення, про вибори і кандидата, якому симпатизує молодь (принаймні певна її частина), читаю про інші поточні суспільні виклики - і як так сталось, що наша молодь, яка виросла в незалежній, але чомусь не виховалась незалежною.

    А все так, тому що наша молодь за ці роки не отримала в медіа та в ЗМІ жодного інтелектуального, ерудованого чи мистецького контенту в тому обсязі, що системно працює саме над розвитком!!! 
    Ми не давали, не промували їм нових символів, зірок, успішних особистостей у різних напрямках, що є змістовними і збагаченими державоформуючими цінностями. Паразитуючи на ностальгії старших (іроніїсудьбипєсніоглавноманєгдотиквн), щоб мати рейтингиприбутки, ми загубили ціле покоління.. (в більшості на жах і небезпеку тепер всім нам).

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    і це злочин, що лягає на всіх нас. За весь час існування країни. 

    Все тільки на розваги, все тільки на примітивізацію.. щоб менше думаючих, щоб тримати в іншому світоглядному стойлі.. Щоб без активних, щоб без протестних, щоб сіра бидломаса.. Це так зручно...
    Бабло...

    P.S. Цей пост не відноситься до молоді, яка навчається, а не «учиться», яка щиро любить та поважає свою історію та свою країну, вивчає її і яка буде завжди кращою хвилею свого покоління в історичній перспективі, що є завжди в авангарді і якою я особисто пишаюся!!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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