Тимошенко похвалила Зеленського та зробила йому пропозицію

Тимошенко висловилася про «мюнхенську» промову Зеленського

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко похвалила виступ президента Володимира Зеленского на конференції в Мюнхені. Про це Тимошенко написала на своїй сторінці в Facebook.

Тимошенко запропонувала Зеленському забути старі образи та об’єднатися.

«Про «мюнхенський» виступ президента. Мене складно назвати прихильницею Володимира Зеленського, але нині я б хотіла висловитися на його підтримку. І не лише тому, що у сьогоднішній промові президент нарешті сказав ключові речі, на яких від самого початку війни наполягаю я та команда «Батьківщини»: і щодо необхідності вимагати виконання гарантій за Будапештським меморандумом; і щодо доцільності заснування нових фінансових відносин із нашими західними партнерами; і, зрештою, щодо потреби бути чесними зі світом та власними громадянами. А тому, що сьогодні ми не маємо іншого вибору, як забути старі образи, припинити взаємопоборювання та стати пліч-о-пліч заради порятунку України. Об’єднатися всередині та згуртувати навколо себе усіх людей доброї волі. Бо Україна сьогодні боронить не лише свою незалежність. Ми стоїмо на захисті всього цивілізованого світу від викликів, яких історія досі не знала», – зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, 19 лютого Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки, де його виступ учасники конференції вітали стоячи і гучними оплесками.

Серед зустрічей глави держави варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віцепрезидентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України.

Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України.

Зазначимо, Зеленський скликає конференцію гарантів Будапештського меморандуму.