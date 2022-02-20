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    Мюнхен розкололи два протести: за мир з Путіним і за Україну (фото, відео)

    Учасники мітингу були з українською символікою та прапорами - Мюнхен розкололи два протести: за мир з Путіним і за Україну (фото, відео)

    Учасники мітингу були з українською символікою та прапорами

    фото: glavcom.ua

    Мюнхенська конференція: тема – Україна. Що відбувалось в цей час на вулицях міста

    У німецькому Мюнхені, де 19 лютого розпочалася безпекова конференція за участі світових лідерів, також проходило кілька демонстрацій. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

    Зокрема, пройшов протест німців проти війни. Противники конференції пройшли центром Мюнхена до площі Марієнплац. Повідомляється, що кількість людей становила приблизно 1,6 тис. осіб. Акція організована групою «Альянс проти конференції НАТО з безпеки». Присутні несли плакати та транспаранти з гаслами проти постачання зброї, проти дій НАТО.

    Також приблизно двохсот людей зібралося на площі Одеонплац. Акція проходила під девізом «Світ для України» та проти війни на Донбасі. На українському мітингу на підтримку нашої держави виступали грузини, литовці і сирієць.

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    Учасники мітингу були з українською символікою та прапорами. фото: glavcom.ua
    Учасники мітингу були з українською символікою та прапорами. фото: glavcom.ua
    Учасники мітингу були з українською символікою та прапорами. фото: glavcom.ua
    Учасники мітингу були з українською символікою та прапорами. фото: glavcom.ua

    Під час мітингу представник Сирії звинуватив Путіна в тому, що він зруйнував його країну і вбивав сирійських дітей.

    Напередодні акції на підтримку України пройшли у багатьох європейських столицях: у Празі, Лондоні, Парижі, Брюсселі.

    Нагадаємо, Зеленський скликає конференцію гарантів Будапештського меморандуму.

    Також Зеленський висловився про те, як світ протидіє Путіну: Це сироп від кашлю, а потрібна вакцина від коронавірусу.

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    Теги: НАТО акція протест Україна
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    Мюнхен розкололи два протести: за мир з Путіним і за Україну (фото, відео)