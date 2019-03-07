Страждання путінського консільєрі

Гаррі Каспаров 13-й чемпіон світу з шахів, політик

Гаррі Каспаров

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Рахункової палати Російської Федерації Олексій Кудрін

Російські податки є чимось середнім між феодальної кріпаками і рекетирськими збором

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Главбух путинской ОПГ Алексей Кудрин горько сожалеет о том, что у россиян «мало развито чувство налогоплательщика».

Это типичная черта надменной интеллектуальной прослойки кремлевского преступного клана — сожалеть об отсутствии цивилизованных правовых институтов у обираемого ими населения. Не собираясь отказываться от управления методами азиатской деспотии, им непременно нужно ощущать себя частью европейского правового пространства.

Российские налоги являются чем-то средним между феодальной податью и рэкетирским сбором, и эти жалобы Кудрина отражают понимание большинством российского населения структуры их реальных взаимоотношений с властью.

Специально для Кудрина сообщаю: с появлением чувства налогоплательщика у россиян придут и другие гражданские навыки, как, например, сменяемость власти на свободных выборах. А также появится заинтересованность простых граждан в источниках безумных состояний, сколоченных чиновниками всех мастей за более чем четвертьвековую историю «либеральных реформ». Причем исключения не будет делаться даже для «лучших в мире министров финансов».

Джерело: Каспаров.ру

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