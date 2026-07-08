Чому не можна ставити знак рівності між Україною та Росією

Україна не Росія, і ця війна це доводить щодня

Треба ще раз повторити для всіх цих «киневих», «галяміних» та інших, хто намагається нав’язати думку про те, що між Росією та Україною існує хоч якась моральна симетрія.

Україна не завдає цілеспрямованих ударів по російській цивільній інфраструктурі. Мені не відомий жоден випадок, коли Україна цілеспрямовано завдавала б ударів по цивільних об’єктах. Україна, якби захотіла, могла б завалити Москву трупами. Можливості для вбивства росіян у неї величезні – особливо з огляду на те, що російські ППО зосереджені на захисті диктатора.

Росія ж, навпаки, свідомо вбиває цивільне населення. Між Росією та Україною не просто не може бути знака рівності – тут взагалі немає простору для порівняння. Це країни, що живуть сьогодні в абсолютно різних вимірах. Росія – фаш-ка диктатура, країна середньовічного варварства, яка не визнає ані закону, ані моралі. Україна – країна, яка в жахливій війні, під постійними ударами, все одно намагається дотримуватися правил.

І тому будь-який голос із Росії, який намагається розмити цю очевидну межу, об’єктивно працює на Путіна. Коли в умовах тотальної фаш-кої диктатури хтось звідти намагається поставити в один ряд агресора та його жертву, треба розуміти очевидне: якщо людина, перебуваючи в Росії, може робити якісь заяви й при цьому залишатися на волі, значить, це комусь потрібно. У диктатурі такого рівня опозиції не може бути за визначенням. Усе, що сьогодні там відбувається, потрібне лише для того, щоб підігравати Кремлю й виправдовувати його злочини.