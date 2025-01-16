Лише український прапор у Севастополі, або Що зможе змінити Росію
Захід досі не готовий визнати необхідність зміни путінського режиму єдиною умовою для припинення війни
Для того, щоб об'єднуватися, потрібне спільне розуміння того, чого ми хочемо. Для мене і моїх прихильників об'єднання з тими, хто продовжує страждати з приводу загибелі «наших хлопчиків», неможливе. Росія є агресором, і допомога Україні в будь-якому вигляді, включно з військовою, – пріоритет для тих, хто хоче звільнення нашої країни від путінського тоталітаризму. Ті, хто вважає, що нам потрібно дотримуватися «виваженої позиції», бо «коли-небудь на виборах ми звертатимемося до російських виборців», нашими союзниками не є.
Те, що Захід досі не готовий визнати необхідність зміни путінського режиму єдиною умовою для припинення війни і трансформації Росії, – частково результат діяльності тих, хто продовжує сидіти на західних грантах і розповідати, що треба знайти якийсь проміжний варіант. Одна з ключових тез цих людей, мовляв, це не війна Росії, а війна Путіна, не витримує жодної критики.
Вони стверджують, що працюють у Росії з російським населенням, але це відверта брехня, необхідна для отримання західних грантів, оскільки ніякої роботи в Росії зараз бути не може. Населення здебільшого або підтримує війну, або з нею змирилося. Жодного опору немає, і жодна діяльність усередині країни не призведе до протесту.
Протест почнеться, коли Росія розгромно програє війну. Нічого іншого, крім українського прапора в Севастополі, не послужить тригером для змін. Усі, хто говорить протилежне, лукавлять, а за великим рахунком – брешуть, виходячи з особистих інтересів.
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