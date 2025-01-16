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Гаррі Каспаров 13-й чемпіон світу з шахів, політик

Лише український прапор у Севастополі, або Що зможе змінити Росію

glavcom.ua
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«Протест почнеться, коли Росія розгромно програє війну»
фото: reuters

Захід досі не готовий визнати необхідність зміни путінського режиму єдиною умовою для припинення війни

Для того, щоб об'єднуватися, потрібне спільне розуміння того, чого ми хочемо. Для мене і моїх прихильників об'єднання з тими, хто продовжує страждати з приводу загибелі «наших хлопчиків», неможливе. Росія є агресором, і допомога Україні в будь-якому вигляді, включно з військовою, – пріоритет для тих, хто хоче звільнення нашої країни від путінського тоталітаризму. Ті, хто вважає, що нам потрібно дотримуватися «виваженої позиції», бо «коли-небудь на виборах ми звертатимемося до російських виборців», нашими союзниками не є.

Те, що Захід досі не готовий визнати необхідність зміни путінського режиму єдиною умовою для припинення війни і трансформації Росії, – частково результат діяльності тих, хто продовжує сидіти на західних грантах і розповідати, що треба знайти якийсь проміжний варіант. Одна з ключових тез цих людей, мовляв, це не війна Росії, а війна Путіна, не витримує жодної критики.

Вони стверджують, що працюють у Росії з російським населенням, але це відверта брехня, необхідна для отримання західних грантів, оскільки ніякої роботи в Росії зараз бути не може. Населення здебільшого або підтримує війну, або з нею змирилося. Жодного опору немає, і жодна діяльність усередині країни не призведе до протесту.

Протест почнеться, коли Росія розгромно програє війну. Нічого іншого, крім українського прапора в Севастополі, не послужить тригером для змін. Усі, хто говорить протилежне, лукавлять, а за великим рахунком – брешуть, виходячи з особистих інтересів.

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Джерело
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Теги: Крим росія війна путінський режим Севастополь протест росіяни

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Гаррі Каспаров

Лише український прапор у Севастополі, або Що зможе змінити Росію
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