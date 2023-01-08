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Гаррі Каспаров 13-й чемпіон світу з шахів, політик

Імперія мерців приречена

glavcom.ua
Історична роль Заходу – закрити штори Російської імперії

Росія, Радянський Союз – різні форми реінкарнації однієї й тієї концепції

Крах імперії неминучий і зумовлений історично. У якій формі це відбудеться – ми точно не знаємо, але чим швидше це станеться – тим вища ймовірність на інтеграцію частини Росії, що залишилася після поразки, в євроатлантичний простір. Важливо розуміти, що зупинити цей процес не можна так само, як у 1991 році не можна було зупинити процес розпаду СРСР. Зараз він має набути завершальної форми. Українська війна та злочини, які творять путінські війська, показали нежиттєздатність режиму, що є дітищем російської імперської політики. Росія, Радянський Союз – різні форми реінкарнації однієї й тієї концепції. Це мерці, яким немає місця серед живих.

Історична роль Заходу – закрити штори Російської імперії, зробити цю війну останньою війною імперії, яка протягом століть тероризувала сусідів, постійно розширювалася і була джерелом напруженості. Ніхто не гарантує сприятливого результату, але цілком очевидно, що чим швидше Україна досягне остаточної перемоги – тим більше шансів. Пролонгація війни підвищує ціну не тільки для України та Росії, а й для всього світу, тому що розпад набуде ще більш неконтрольованої форми.

У свою чергу, завдання кожного російського патріота – досягати сьогодні всіма засобами перемоги України. Перемога повинна включати повне звільнення української території, компенсацію за всю завдану шкоду та залучення до суду військових злочинців, що дуже важливо. Щоб створити новий світ, ми маємо пройти російський Нюрнберг, відповісти за ці злочини. В іншому випадку, закони та право можна викинути в сміттєву скриньку.

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Теги: росія війна путін путінський режим Україна СРСР звільнення перемога

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