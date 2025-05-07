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Гаррі Каспаров 13-й чемпіон світу з шахів, політик

Український прапор у Севастополі – ключ до краху режиму Путіна  

glavcom.ua
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«Якщо ми хочемо змін, ми повинні зробити все можливе, щоб Україна перемогла»
фото: depositphotos.com

Насправді війна закінчилася 8 травня, і все, що пов'язано з радянською інтерпретацією Другої світової, – брехня від початку і до кінця

9 травня на Красній площі відбуватиметься парад убивць і машин для вбивств.

Будь-яка присутність на цьому антизаконному заході – ганьба і відкрита підтримка російських військових злочинів. Ба більше, це участь в історичній брехні.

Так званий «День Перемоги» – фіктивне свято, фальшивка, створена Сталіним.

Насправді війна закінчилася 8 травня, і все, що пов'язано з радянською інтерпретацією Другої світової, – брехня від початку і до кінця.

Без американської допомоги Сталін би програв війну протягом першого ж року.

Радянська армія не вміла воювати, все тріщало по швах. Німці дійшли б до Уралу, якби не масштабна допомога Заходу.

Війна, до якої готувався Сталін, була від самого початку приречена на поразку.

Будь-яка військова перемога завжди подається як досягнення режиму і неминуче призводить до негативних наслідків. Тільки військовий розгром режиму може почати політичні зміни у Росії.

Це не теорія – це аксіома, підтверджена всією російською історією.

Якщо ми хочемо змін, ми повинні зробити все можливе, щоб Україна перемогла. Тотальний розгром путінської армії – наш єдиний шанс.

Можливо, його вже втрачено, можливо, ми запізнилися.

Але поки цей режим не буде у військовий спосіб розгромлено, поки це не дійде до умів тих, хто сьогодні верещить від радості, хто сміється і живе війною як частиною буденності, – нічого не зміниться.

Український прапор у Севастополі – це наш єдиний шанс на зрушення в масовій свідомості.

Іншого шансу не існує.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія армія війна парад Україна

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Гаррі Каспаров

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