«Якщо ми хочемо змін, ми повинні зробити все можливе, щоб Україна перемогла»

Насправді війна закінчилася 8 травня, і все, що пов'язано з радянською інтерпретацією Другої світової, – брехня від початку і до кінця

9 травня на Красній площі відбуватиметься парад убивць і машин для вбивств.

Будь-яка присутність на цьому антизаконному заході – ганьба і відкрита підтримка російських військових злочинів. Ба більше, це участь в історичній брехні.

Так званий «День Перемоги» – фіктивне свято, фальшивка, створена Сталіним.

Насправді війна закінчилася 8 травня, і все, що пов'язано з радянською інтерпретацією Другої світової, – брехня від початку і до кінця.

Без американської допомоги Сталін би програв війну протягом першого ж року.

Радянська армія не вміла воювати, все тріщало по швах. Німці дійшли б до Уралу, якби не масштабна допомога Заходу.

Війна, до якої готувався Сталін, була від самого початку приречена на поразку.

Будь-яка військова перемога завжди подається як досягнення режиму і неминуче призводить до негативних наслідків. Тільки військовий розгром режиму може почати політичні зміни у Росії.

Це не теорія – це аксіома, підтверджена всією російською історією.

Якщо ми хочемо змін, ми повинні зробити все можливе, щоб Україна перемогла. Тотальний розгром путінської армії – наш єдиний шанс.

Можливо, його вже втрачено, можливо, ми запізнилися.

Але поки цей режим не буде у військовий спосіб розгромлено, поки це не дійде до умів тих, хто сьогодні верещить від радості, хто сміється і живе війною як частиною буденності, – нічого не зміниться.

Український прапор у Севастополі – це наш єдиний шанс на зрушення в масовій свідомості.

Іншого шансу не існує.