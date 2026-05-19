Гаррі Каспаров 13-й чемпіон світу з шахів, політик

Путінський режим готує дітей до війни проти Європи

Путін веде війну не лише проти України. Путін веде війну проти Європи, проти всіх європейських інститутів, проти вільного світу. І це кажу вам не я, Гаррі Каспаров. Я лише повторюю те, що Володимир Путін послідовно демонструє світові вже понад два десятиліття.

Мета Володимира Путіна була, є і буде – і немає жодних ознак того, що вона змінилася, – відновлення Російської імперії та відтіснення НАТО до кордонів 1997 року. Україна зараз є головною метою, але не кінцевою. І проблема в тому, що Європа досі не хоче цього визнати. Це не теоретична загроза. Це реальна небезпека.

Путін – це війна. Продовження війни. Розширення війни. Війна стала киснем цього режиму, хребтом російського суспільства. Від самої верхівки влади до дитячого садка – війна, війна, війна, війна.

Просто подивіться на російський бюджет. Подивіться на кожне рішення уряду. Вони планують підготувати мільйон операторів дронів до 2030 року. Вони вже працюють з дітьми у другому та третьому класах школи. Спробуйте здогадатися, навіщо.

Вибір дуже простий. Все як у шахах: або чорне, або біле. Але, на відміну від шахів, тут немає нічиєї.

Або переможете ви, або переможе Путін.

З виступу на конференції Леннарта Мері в Таллінні.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін Європа путінський режим

