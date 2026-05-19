Путінський режим готує дітей до війни проти Європи
Путін не зупиниться на Україні
Путін веде війну не лише проти України. Путін веде війну проти Європи, проти всіх європейських інститутів, проти вільного світу. І це кажу вам не я, Гаррі Каспаров. Я лише повторюю те, що Володимир Путін послідовно демонструє світові вже понад два десятиліття.
Мета Володимира Путіна була, є і буде – і немає жодних ознак того, що вона змінилася, – відновлення Російської імперії та відтіснення НАТО до кордонів 1997 року. Україна зараз є головною метою, але не кінцевою. І проблема в тому, що Європа досі не хоче цього визнати. Це не теоретична загроза. Це реальна небезпека.
Путін – це війна. Продовження війни. Розширення війни. Війна стала киснем цього режиму, хребтом російського суспільства. Від самої верхівки влади до дитячого садка – війна, війна, війна, війна.
Просто подивіться на російський бюджет. Подивіться на кожне рішення уряду. Вони планують підготувати мільйон операторів дронів до 2030 року. Вони вже працюють з дітьми у другому та третьому класах школи. Спробуйте здогадатися, навіщо.
Вибір дуже простий. Все як у шахах: або чорне, або біле. Але, на відміну від шахів, тут немає нічиєї.
Або переможете ви, або переможе Путін.
З виступу на конференції Леннарта Мері в Таллінні.
